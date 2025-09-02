UE ia măsuri de securitate, după ce semnalul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen a fost bruiat

Uniunea Europeană va desfăşura sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a-şi consolida rezilienţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a declarat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius, citat de Reuters și Agerpres.



Remarcile sale au survenit după un incident care a avut loc duminică, în care sistemul GPS de la bordul aeronavei preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost bruiat în drum spre Bulgaria. Autorităţile bulgare suspectează că bruiajul s-a datorat interferenţelor Rusiei, a declarat un purtător de cuvânt al UE.



Guvernul rus nu a comentat informaţiile şi nici UE nu a oferit mai multe detalii. Însă purtătorul de cuvânt al UE a declarat că incidentul va consolida "angajamentul de neclintit al blocului comunitar de a spori capacităţile de apărare şi sprijinul pentru Ucraina" în contextul invaziei Rusiei, care durează de trei ani şi jumătate.



Oficialul UE nu a abordat întrebarea dacă UE crede că avionul lui von der Leyen a fost vizat în mod deliberat.



Bruierea GPS foloseşte un dispozitiv de transmisie a frecvenţelor pentru a bloca sau interfera cu comunicaţiile radio, de obicei prin transmiterea de semnale de la sol care sunt mai puternice decât semnalele bazate pe sateliţi.



Când un sistem este bruiat, este posibil să fie nevoie să fie oprit pe durata zborului, ceea ce poate cauza stres şi întârzieri la decolare şi aterizare, deoarece anumite proceduri necesită funcţionarea GPS-ului.



Însă aeroporturile importante au la dispoziţie o varietate de instrumente de navigaţie în cazul în care GPS-ul nu funcţionează.

