UE alocă 19 milioane de euro pentru Republica Moldova

Comisia Europeană a alocat joi 18,9 milioane de euro către Republica Moldova pentru a-i sprijini agenda de reforme, după ce a confirmat că țara a îndeplinit toate angajamentele legate de plățile din cadrul programului de ajutor economic al UE, a informat executivul european într-un comunicat de presă.

În același timp, Comisia Europeană a făcut apel la comunitatea de afaceri să investească în Republica Moldova, având în vedere 'progresele semnificative' pe care le-a înregistrat această țară, scrie EFE.



'Moldova continuă să își îndeplinească agenda de reforme și să-și demonstreze angajamentul față de calea europeană (...) Investițiile în creșterea economică a Republicii Moldova reprezintă o investiție în integrarea europeană', a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.



Anunțul alocării de fonduri coincide cu vizita pe care comisarul pentru extindere, Marta Kos, o efectuează la Chișinău, în timpul căreia are programate întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Dorin Recean și alți membri ai guvernului moldovean, precum și cu reprezentanți ai companiilor europene prezente în țară, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News