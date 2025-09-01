Ucraina suspectează implicarea Rusiei în uciderea fostului președinte al parlamentului

Parubîi a fost împușcat mortal sâmbătă în orașul Lviv, din vestul țării, iar președintele Volodimir Zelenski a anunțat luni dimineață că un suspect a fost arestat pentru ceea ce a numit „o crimă oribilă” care afectează „siguranța într-o țară aflată în război”.

„Știm că această crimă nu a fost accidentală. Există implicare rusă. Toți vor răspunde în fața legii”, a scris șeful poliției, Ivan Vyhivskyi, pe Facebook.

Rusia nu a comentat uciderea sau presupusa sa implicare în incident.

Ministrul de Interne, Ihor Klymenko, a declarat pe aplicația Telegram că suspectul a fost reținut peste noapte în regiunea Hmelnițki, în vestul Ucrainei.

„Multe detalii nu pot fi dezvăluite în acest moment”, a spus Klymenko. „Pot doar să spun că această crimă a fost planificată cu atenție: mișcările victimei au fost studiate, a fost trasat un traseu și s-a gândit un plan de evadare”.

Șeful poliției Vyhivskyi a precizat că suspectul s-a deghizat într-un curier și a deschis focul asupra lui Parubîi în plină zi, trăgând de opt ori.

Cel care l-a împușcat s-a asigurat chiar că victima era moartă, a adăugat Vyhivskyi.

„A petrecut mult timp pregătindu-se, supraveghind, planificând și, în final, apăsând pe trăgaci. Ne-a luat doar 36 de ore să-l localizăm și să-l arestăm”, a adăugat Vyhivskyi.

Poliția a publicat două fotografii de la locul arestării, care arată doi ofițeri ai forțelor speciale ținând un bărbat încătușat de brațe. Fără haine de la talie în sus, are spatele la cameră și fața nu este vizibilă.

Parubîi, în vârstă de 54 de ani, a fost membru al parlamentului Ucrainei și a ocupat funcția de președinte al parlamentului între aprilie 2016 și august 2019. El a fost unul dintre liderii protestelor din 2013-2014 care cereau apropierea de Uniunea Europeană, proteste care au dus la înlăturarea președintelui pro-rus de atunci, Viktor Ianukovici.

Parubîi a fost, de asemenea, secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei între februarie și august 2014, perioadă în care Rusia a anexat peninsula Crimeea, iar separatiștii sprijiniți de Moscova au început să lupte cu forțele guvernamentale în estul Ucrainei.

