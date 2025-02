Începe pacea în Ucraina? Trump a vorbit la telefon cu Putin o oră și jumătate. Anunțul Kremlinului după apel

Update: Și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit miercuri seara, timp de aproximativ o oră la telefon cu președintele SUA, Donald Trump, a anunțat biroul președintelui ucrainean.

Prioritizarea de către Trump a unei conversații cu administrația rusă înainte de a discuta cu oficialii din Ucraina reprezintă o abatere de la politica administrației Biden, care a mers după principiul „nimic despre Ucraina fără Ucraina”.

„Am convenit, de asemenea, ca echipele noastre să înceapă imediat negocierile și vom începe prin a-l suna pe președintele Zelenski al Ucrainei, pentru a-l informa despre convorbire, lucru pe care îl voi face chiar acum”, a scris Trump într-o postare pe platforma sa de social media Truth Social.

Potrivit lui Trump, convorbirea sa cu Putin a durat o oră și jumătate. Cei doi lideri ar fi de acord asupra necesității urgente de a opri vărsarea de sânge în Ucraina. „Am convenit să lucrăm împreună, foarte strâns, inclusiv să ne vizităm reciproc națiunile”, a mai afirmat Trump în postare.

I just had a lengthy and highly productive phone call with President Vladimir Putin of Russia. We discussed Ukraine, the Middle East, Energy, Artificial Intelligence, the power of the Dollar, and various other subjects. We both reflected on the Great History of our Nations, and…