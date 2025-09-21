€ 5.0719
Data publicării: 11:11 21 Sep 2025

U-BT Cluj-Napoca a cucerit Supercupa României la baschet masculin

Autor: Darius Muresan
U-BT Cluj-Napoca
 

U-BT Cluj-Napoca a cucerit Supercupa României la baschet masculin. Ardelenii și-au trecut în palmares al cincilea trofeu.

U-BT Cluj-Napoca  a învins-o pe CSO Voluntari cu scorul de 80-75 (20-19, 29-20, 14-18, 17-18), sâmbătă seara, în Sala Dumitru Popescu-Colibași din Brașov.

U a mai câștigat trofeul în 2016, 2018, 2021 și 2022, ultimele trei ediții disputându-le contra aceleiași echipe.

Primul sfert al meciului a fost echilibrat, dar apoi campioana s-a desprins și și-a păstrat avantajul până la final.

Daron Russell, cu 21 puncte, 3 recuperări, Patrick Neal Richard, 17 p, 6 rec, 3 pase decisive, Iverson Latrell Molinar Jones, 18 p, Trey Leavitt Woodbury, 11 p, s-au remarcat de la învingători.

Cei mai buni de la ilfoveni, deținătorii Cupei României, au fost Lee Edward Skinner,cu 15 p, 5 rec, și Sacar Kofi Assante Anim, 14 p, 4 rec.

Federația Română de Baschet a anunțat că Tissot MVP al competiției a fost desemnat Patrick Richard 
 
Federația Română de Baschet a mai acordat distincții speciale:
 
- domnului comisar Anton Cuțov – pentru întreaga activitate și contribuție la dezvoltarea baschetului românesc
 
- Primăriei Municipiului Brașov, prin domnul Bogdan Oancea – director CSM Corona Brașov, pentru sprijinul acordat în organizarea Supercupei României 2025!
 
„Felicitări tuturor și mult succes în noul sezon competițional 2025–2026!”, a transmis Federația Română de Baschet.
 

Urmăriți DCNews și pe Google News

