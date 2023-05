Twitter a șters profiluri și postări la cererea Guvernului turc, în apropierea alegerilor

Twitter, rețeaua de socializare deținută de miliardarul Elon Musk, s-a apărat împotriva criticilor adresate platformei, conform cărora, în apropierea alegerilor din Turcia platforma ar fi șters o serie de profiluri și conținut la cererea autorităților de la Ankara, potrivit Reuters.

Într-un mesaj postat chiar pe Twitter, divizia Global Government Affairs a rețelei de socializare a declarat că a purtat ”negocieri cu Guvernul turc toată săptămâna trecută”, fiind acuzată că este ”singurul serviciu de social media care nu respectă pe deplin cerințele existente ale hotărârilor judecătorești”.

”Am fost în negocieri cu Guvernul turc de-a lungul săptămânii trecute, care ne-a spus clar că Twitter este singurul serviciu de social media care nu respectă în totalitate ordinele judecătorești existente”, a scris Twitter Global Government Affairs, indicând că au primit ceea ce credeau a fi ”amenințarea finală de a limita serviciul”.

”După o serie de avertismente, am primit ceea ce ni s-a părut a fi cea mai mare amenințare a limitării serviciilor, așa că pentru a menține Twitter disponibil în weekendul electoral, am luat măsuri împotriva a patru profiluri și 409 tweet-uri identificate prin ordonanțe judecătorești”, a adăugat Twitter, potrivit Turkish Minute.

We are today sharing an update on our approach in Turkey.



We were in negotiation with the Turkish Government throughout last week, who made clear to us Twitter was the only social media service not complying in full with existing court orders.



We received what we believed to be…