Tusk, replică acidă către Trump în cazul dronelor ruse care au intrat în spațiul aerian al Poloniei

Premierul polonez Donald Tusk l-a contrazis, vineri, pe preşedintele american Donald Trump, care a afirmat că s-ar putea ca dronele ruseşti intrate zilele trecute în Polonia ar putea să fi fost trimise din greşeală.

"Am vrea şi noi ca atacul cu drone împotriva Poloniei să fi fost o greşeală. Dar nu a fost. Şi ştim asta", a scris Tusk pe X. Polonia a afirmat că 19 drone au pătruns intenţionat marţi noaptea în spaţiul său aerian, în timpul unui atac al Rusiei împotriva Ucraine.



Incidentul a declanşat ridicarea de la sol a unor avioane de vânătoare poloneze şi olandeze, care au doborât vehiculele aeriene fără pilot. A fost prima dată când NATO a interceptat drone ruseşti pe teritoriul alianţei.

"S-ar putea să fi fost din greşeală", a spus Trump





Întrebat joi de un reporter de la Casa Albă despre eveniment, Trump a răspuns că încălcarea spaţiului aerian polonez "s-ar putea să fi fost din greşeală". El a adăugat că "nu se bucură" de situaţie, dar "să sperăm că se va termina".



Observatorii militari consideră că este improbabil să fi fost aşa; surse din NATO ale dpa au precizat că cel puţin una din drone se îndrepta către un centru de distribuţie a ajutoarelor militare pentru Ucraina de la aeroportul polonez Rzeszow.



Agenţia dpa reaminteşte că din ianuarie, când şi-a început al doilea mandat prezidenţial, Trump a fost acuzat de multe ori că este prea îngăduitor faţă de Moscova şi se lasă manipulat de preşedintele rus Vladimir Putin, notează Agerpres.

