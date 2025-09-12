Ghidul de supraviețuire în caz de război primit de polonezi

Polonezii au primit un ghid de supraviețuire în caz de război.

Un ghid oficial de siguranță, lansat recent în Polonia, oferă civililor sfaturi practice despre cum să reacționeze în situații de urgență — de la război și atacuri cu drone, până la dezastre naturale.

Cum este anunțată evacuarea

În Polonia, momentul începerii evacuării este semnalat printr-o sirenă care anunță starea de alarmă. Acest semnal poate fi anulat doar printr-o altă sirenă de trei minute, cu ton constant, care marchează „încetarea pericolului”.

În clipa în care cetățenii aud alarma de trei minute, ei sunt îndemnați să pornească imediat radioul sau televizorul și să urmărească instrucțiunile oficiale.

Dacă evacuarea este necesară, oamenii trebuie să își securizeze locuințele: să închidă ferestrele, să oprească gazul și electricitatea, să își ia rucsacul de evacuare și să se asigure că copiii au asupra lor date de contact și informații medicale.

„Nu amânați evacuarea dacă viața sau sănătatea vă sunt în pericol”, avertizează ghidul lansat luna trecută în Polonia, scrie TVP World.



Ce trebuie să conțină rucsacul de urgență





Oamenii sunt sfătuiți să ia la ei următoarele lucruri:

1. Apă îmbuteliată, filtre de apă sau tablete de purificare.

2. Trusă de prim ajutor, medicamente personale, produse de igienă și dezinfectanți.

3. Documente, copii de rezervă pe stick USB și bani lichizi în diferite cupiuri.

4. Lanternă, radio pe baterii sau cu manivelă, telefon încărcat, baterie externă, încărcătoare, cabluri și baterii de rezervă.

5. Cuțit multifuncțional, brichetă, saci menajeri, hărți tipărite.

6. Alimente cu aport caloric ridicat, gata de consum (ex. batoane energizante, fructe uscate, nuci).

7. Un obiect personal cu valoare sentimentală (fotografie, amintire de familie).

8. Haine adecvate sezonului, pelerină de ploaie, sac de dormit, izopren, pătură termică.

9. Mijloace alternative de comunicare (ex. stație walkie-talkie).

10. Proprietarii de animale sunt atenționați că pot evacua împreună cu acestea, dar trebuie să aibă apă, hrană și provizii pentru ele.

Polonezii găsesc unformații despre adăposturi la primărie și la unitățile Serviciului de Pompieri de Stat sau Voluntari. În prezent, Polonia are aproximativ 224.000 de spații temporare de adăpostire și peste 10.600 de structuri de protecție, inclusiv buncăre și locuri fortificate de ascunzătoare. Autoritățile estimează că aproape 49 de milioane de persoane ar putea găsi adăpost pe teritoriul țării.

Dacă adăposturile oficiale sunt inaccesibile, oamenii trebuie să rămână în interior, departe de ferestre, în camere centrale sau lângă pereții de rezistență. Cei surprinși în exterior ar trebui să caute garaje subterane, tuneluri sau pivnițe; chiar și șanțurile de pe marginea drumului oferă o protecție mai bună decât terenul deschis.



Cum se reacționează la un atac cu drone

În caz de atac cu drone, cetățenii sunt sfătuiți să meargă rapid către adăposturi, folosind rutele de evacuare prestabilite, să evite lifturile și să rămână în camere fără ferestre, cu pereți groși și ieșiri de urgență.

„Dacă auziți o explozie afară, culcați-vă la pământ într-o depresiune și acoperiți-vă capul”, se arată în ghid.

Odată ajunși într-un adăpost, oamenii sunt îndrumați să nu iasă prea devreme, să comunice prin SMS în locul apelurilor vocale și să îi ajute pe cei din apropiere care au nevoie de sprijin.

Cele mai vulnerabile orașe din Polonia

Un raport al băncii de dezvoltare de stat BGK, publicat joi, avertizează că cele mai mari și mai bogate orașe din Polonia — Varșovia, Gdańsk și Cracovia — ar fi cele mai vulnerabile în caz de război, din cauza aeroporturilor, porturilor și sediilor guvernamentale aflate acolo.

Municipalități vecine, precum Raszyn și Pruszcz Gdański, sunt de asemenea considerate expuse unui risc ridicat de criză umanitară în eventualitatea unui conflict.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News