Turiștii insulei Kos, înspăimântați de un rechin care a apărut aproape de mal

Vizitatorii insulei grecești Kos au fost panicați, când un rechin de aproximativ trei metri și jumătate și-a făcut apariția în apele din apropierea insulei. Imagini înfricoșătoare arată fiara învârtindu-se dramatic cu aripioarele ieșite la suprafață pe plaja Kamari, din Kos. Martorul ocular Jackie Jones, în vârstă de 60 de ani, a spus că aparentul prădător era la doar 50 de metri de țărm.

Jackie a spus în exclusivitate pentru The Sun Online: „Tocmai ieșisem din apă și mă bucur că am făcut-o, nu am vrut să fiu următoarea masă. Soțul meu a văzut ceva în apă și a crezut că este cineva care face snorkeling. Dar ne-am ridicat și am putut vedea că era destul de clar o înotătoare. Nu aveam de gând să mă întorc în apă după aceea! A fost foarte îngrijorător pentru că, evident, mai erau oameni în apă. În mod clar, se hrănea pentru că era la suprafață și îi puteai vedea înotătoarea și coada răsturnându-se. Am avut un sentiment oribil că în orice moment cineva din apă va dispărea ca în Jaws, dar în viața reală.”

Cei doi se aflau pe insulă pentru o aniversare

Femeia din Cannock, Staffordshire, a călătorit pe insulă împreună cu soțul ei, Nev, pentru a-și aniversa cei 60 de ani, scrie greekcitytimes.com. Cei doi se bucurau de o zi relaxantă la plajă când au văzut o umbră alarmantă în apă.

Ea a adăugat: „L-am putut vedea înotând în sus și în jos. Am putut vedea cât de mare era. Soțul meu a făcut snorkeling și putea vedea peștii și meduzele, dar asta era altceva. Nu sunt fericită să intru în apă cu ceva atât de mare.”

Chiar dacă văzând fiara i-a amintit lui Jackie de recentele atacuri de rechini din Egipt, ea a spus că cuplul este hotărât să se întoarcă pe insula lor preferată.

Jackie a spus: „Venim în Kos de 20 de ani și nu am văzut niciodată așa ceva. A doua zi ne-am întors la plajă, dar am stat la o distanță așa încât să ieșim repede. Verificam și căutam în mod constant dacă era în golf, dar nu era. Cu siguranță ne vom întoarce pe insulă. Nu ne-a descurajat deloc.”

Atacurile de rechini din Mediterană s-au înmulțit

Deși rămâne neclar ce anume a fost animalul marin, martorii au afirmat ferm că este un rechin. Periplul rechinului vine în momentul în care turiştii britanici au fost avertizaţi de o creştere a atacurilor de rechini în Marea Mediterană. Revenirea turiștilor după doi ani de pandemie de Covid, precum și pescuitul excesiv ar putea determina rechinii să intre în ape din ce în ce mai aproape de oameni în mai multe locuri de vacanță.

Un tată a fost atacat de rechin, sub privirile neputincioase ale fiului său

Brett Reeder și-a luat familia într-o excursie de pescuit în largul coastei Floridei marți, 19 iulie, dar a avut parte de o surpriză neașteptată atunci când a prins un pui de rechin. Videoclipul care îl arată pe Brett încercând să ridice rechinul pentru a-și impresiona fiul a fost distribuit de soția sa, Mandy, și a devenit viral în mediul online. La un moment dat însă, rechinul se rotește și îi mușcă mâna lui Brett, dinții findu-i acoperiți de sânge.

"Oh, la naiba! Mi-a făcut al naibii de pinky, la naiba!" țipă bărbatul în timp ce fiul său se uită șocat la el.



Mandy nu a oferit informații despre starea soțului ei, dar a scris în descrierea videoclipului: "Joaca stupidă câștigă premii stupide. Aici este în toată gloria ei". Citește mai multe AICI.

