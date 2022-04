Țuica scade tensiunea? Află ce băuturi te ajută în lupta cu hipertensiunea arterială

Există mai multe tipuri de băuturi pe care le poți consuma dacă suferi de hipertensiune arterială. La unele dintre ele nici nu te-ai aștepta să aibă un impact pozitiv asupra sănătății tale. Printre acestea se numără și alcoolul care, consumat în cantități mici, este benefic pentru prevenirea anumitor afecțiuni. Pentru persoanele care nu consumă alcool, ideale sunt ceaiurile, limonada și chiar cafeaua. Pe lângă faptul că scade tensiune arterială, cafeauna îmbunătățește sistemul digestiv și previne cancerul.

Țuica scade tensiunea?

Pare incredibil, dar consumul moderat de țuică ajută la scăderea tensiunii arteriale. În plus, această băutură alcoolică este recomandată pentru scăderea colesterolului rău din organism și a nivelului de trigliceride.

În compoziția țuicii se găsesc numeroase vitamine, dintre care amintim vitaminele A, B și C. Potrivit unor studii, s-a demonstrat că țuica are și efect antianemic, grație cantității mari de fier pe care o conține.

Surprinzător, dar țuica este recomandată și pentru menținerea sănătății funcțiilor ficatului. De precizat este că țuica trebuie consumată în doze mici, deoarece consumul de alcool în exces poate duce la deshidratare, sevraj și boli hepatice cronice.

Alte băuturi care scad tensiunea arterială

Printre băuturile care contribuie la scăderea tensiunii arteriale se mai află: limonada, ceaiul și cafeaua.

Limonada

Limonada este o adevărată sursă de sănătate, datorită lămâii, un fruct extrem de bogat în vitamina C. Lămâia mai conține și vitaminele A, B, D și P, dar și minerale, cum ar fi: calciu, fosfor, potasiu și magneziu.

Prezentă în cantități mari în limonadă, vitamina C contribuie la întărirea pereților vaselor de sânge și la prevenirea apariției cheagurilor pe artere, responsabile de apariția bolilor cardiovasculare. În plus, limonada mai are și capacitatea de a dizolva grăsimile de pe artere și de a subția sângele, pentru o mai bună circulație a acestuia.

Limonada, o băutură excelentă pentru sezonul cald, poate fi îndulcită cu miere, un alt dar oferit de natură pentru sănătatea noastră. Împreună formează un remediu imbatabil pentru eliminarea radicalilor liberi din corp.

Ceaiul

Cele mai bune ceaiuri pentru inimă sunt ceaiul de păducel, ceaiul de mușețel, ceaiul de tei și ceaiul de valeriană. Orice variantă alegi este extraordinară pentru sănătatea ta, deoarece ceaiul este plin de antioxidanți și minerale, iar consumat regulat, ajută la scăderea trensiunii arteriale.

Cafeaua

Istoria cafelei datează de mai mult de o mie de ani, fiind consumată în Orientul Mijlociu de toate păturile sociale. Potrivit legendei, planta a fost descoperită întâmplător de un pastor etiopian, care a observat că animalele sale deveneau agitate după ce o consumau. În Europa, cafeaua a intrat în urmă cu trei secole prin portul Veneția, fiind adusă de negustorii arabi. Deși multe persoane au o părere negativă despre cafea, aceasta este un antioxidant natural, care are rolul de a preveni îmbătrânirea celulelor. Mai mult, compușii din cafea pot ajuta la relaxarea vaselor de sânge, scrie BZI.

