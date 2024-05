Tudorel Butoi, psiholog criminalist, analiza cazului "Raisa" din Dolj: Ce se ascunde în spatele crimei

Tudorel Butoi, psiholog criminalist, a comentat la Antena 3 CNN noul caz care a oripilat întreaga țară, mai exact moartea Raisei Maria, din Breasta, Dolj, în vârstă de 2 ani și jumătate. Incidentul avea în etapa inițială cu totul alte piste, apoi o anumită categorie de suspecți, ca într-un final să se ajungă la ipoteza implicării familiei.

Ce se poate ascunde în spatele crimei?

"În spatele crimei se ascunde sărăcia, condiția socio-economică precară a atâtor familii din această țară. Părinții sunt plecați, copiii rămân sub o supraveghere nesigură pe care o vedem, fiind ilustrată și de speța respectivă, făcută de bunici, mătuși și așa mai departe. Avem de-a face, iar asta ne va lămuri instituția medico-legală, de un dezechilibru pe care îl bănuiesc la acest nepot de 15-16 anișori. Se zice că ar avea și niște disfuncționalități. Acest lucru îl va lămuri ancheta judiciară, fără discuție. Încă ne aflăm în faza cercetărilor. Dacă vorbim de un copil spre adolescență care are disfuncționalități, atunci să știți că acești copii fac raptus agresiv foarte puternic. ‘S-a enervat copilul’, zicem noi. Raptusul agresiv este dincolo de capacitatea discernământului unui individ normal. Atunci ce faci? Se acționează direct. Copilul pune mâna pe băț, pe scule, pe unelte, îl lovește pe celălalt, ori se autoflagelează lovind în stânga și dreapta. Eu zic cum se manifestă criza. Aceste manifestări pot să fie evidente, dar unde avem noi acolo în dealurile Doljului DGASPC? Suntem într-o zonă de pauperism, de nedescris. Hai să ne uităm la oamenii aceștia pe care îi intervievați. În plus, sunt tovarăși cu alcoolul ce nu s-a dovedit, că dacă nu au ce altceva să facă se pun pe băutură și le ia mințile. (...) Lumea politicului, ăștia care dau din ei numai gaze că ‘vor face, vor drege, vor nu știu ce’ să se ocupe și de oamenii ăștia amărâți", a spus Tudorel Butoi, psiholog criminalist.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News