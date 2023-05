Tudor Pendiuc, fostul primar al Piteștiului, condamnat definitiv. Fiica sa a fost achitată

Decizia este definitivă. În prima instanță, fostul edil primise o sentință de 8 ani de închisoare.

Tudor Pendiuc a fost acuzat de procurorii DNA de luare de mită, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată, alături de fiica sa și alte 10 persoane, legat de modalitatea de achiziție a 80 de autobuze pentru municipiul Pitești.

Minuta instanței:

În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală, Curtea, admite apelurile formulate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, inculpaţii Pendiuc Tudor, Pendiuc Emanuela Elena, Vişoiu Valentin, Văsîi Gheorghe, Scarlat Constantin, Roman Robert Aurelian, Nechita Emilian, Rotaru Manuel - Vasile, Berinde Elena, Droniuc Elena Carmen, Petriea Mihai, Ivan Lucia Corina, Petriea Doru Alexandru şi partea civilă SC PUBLITRANS 2000 SA împotriva sentinţei penale nr. 143 din data de 12.02.2020 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 10080/3/2015.

Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi rejudecând:

1. Descontopeşte pedeapsa principală rezultantă şi pedeapsa complementară rezultantă aplicate inculpatului Pendiuc Tudor în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor.

În temeiul art.16 alin.1 lit.f Cod de procedură penală, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Pendiuc Tudor pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 C.pen., cu aplicarea art. 6, art. 7, alin. 1, lit. a din legea nr. 78/2000 şi art. 5 C.pen, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. (faptă din 18.02.2008).

Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Pendiuc Tudor pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, în forma calificată, în formă continuată, prevăzută de art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin. l C.p. cu referire la art. 309 C.p. cu aplicarea art.35 alin. l C.p. , art.5 C.p. (2 acte materiale) de la 6 ani închisoare la 4 ani închisoare, urmând ca inculpatul Pendiuc Tudor să execute pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare.

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. in referire la art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitării drepturilor prev. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k C.pen. , constând in interzicerea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a ocupa o funcţie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durata de 5 (cinci) ani, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totala ori a restului de pedeapsa, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

In baza art.65 alin. 1 si 3 C.pen. aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. la art. 66 alin. 1 lit. a, b, g si k C.pen., constând in interzicerea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, respectiv dreptul de a ocupa o funcţie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei aplicate.

2. În baza art. 396, alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16, alin. 1, lit. b, teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatului Vi?oiu Valentin pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare de bani, prevăzută de art. 49, alin.1, lit. b din legea 129/2019, cu aplicarea art. 5 C.pen. În baza art. 365, alin. 5 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit. b, teza I Cod de procedură penală dispune achitarea inculpatului Vişoiu Valentin pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave în formă agravată şi în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.l C.p. cu ref. la art.309 C.p. cu aplic. art. 35, alin. 1 C.pen., art.5 C.p.

În temeiul art.16 alin.1 lit.f Cod de procedură penală, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpatul Vişoiu Valentin pentru infracţiunea de dare de mită, prevăzută de 290 C.pen., cu aplicarea art. 6 din legea nr. 78/2000, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale.(faptă din 18.02.2008)

3. În baza art. 396, alin. 5 C.pr.pen. raportat la art. 16, alin. 1, lit. b, teza I C.pr.pen. dispune achitarea inculpatei Pendiuc Emanuela- Elena pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani, prevăzută de art. 49, alin.1, lit. b din legea 129/2019, cu aplicarea art. 5 C.pen.

În temeiul art.16 alin.1 lit.f Cod de procedură penală, dispune încetarea procesului penal cu privire la inculpata Pendiuc Emanuela - Elena pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la luare de mită, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal actual, raportat la art. 289 alin. 1 din Codul penal actual, cu aplicarea dispozi?iilor art.6, art. 7 alin. 1 lit. a din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din Cod penal.

4. În baza art. 365, alin. 5 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit. a Cod de procedură penală dispune achitarea inculpatului Roman Robert Aurelian pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi în formă continuată, prev. de art 48 C.pen. raportat la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.l C.p. cu ref. la art.309 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1, art.5 C.p ( două acte materiale).

5. În baza art. 365, alin. 5 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit. b, teza I Cod de procedură penală dispune achitarea inculpatului Rotaru Manuel- Vasile pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi în formă continuată, prev. de art 48 C.pen. raportat la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.l C.p. cu ref. la art.309 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1, art.5 C.p ( două acte materiale).

6. În baza art. 365, alin. 5 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit. b, teza I Cod de procedură penală dispune achitarea inculpatei Berinde Elena pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi în formă continuată, prev. de art 48 C.pen. raportat la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.l C.p. cu ref. la art.309 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1, art.5 C.p ( două acte materiale).

7. În temeiul art. 396, alin.6 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Nechita Emilian, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi în formă continuată, prev. de art 48 C.pen. raportat la art.13/2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.l C.p. cu ref. la art.309 C.p. cu aplicarea art.5 C.pen şi cu înlăturarea art. 35 alin. 1 C.pen. ( un singur act material comis în anul 2008).

8. În temeiul art. 396, alin. 6 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Ivan Lucia Corina pentru săvârşirea infracţiunii de abuz in serviciu cu consecinţe deosebit de grave şi în formă continuată, prevăzută de art.48 C.p. rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin. l C.p. cu ref. la art.309 C.p. cu aplicarea art.35 alin. l C.p. şi art.5 C.p., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale (fapte din noiembrie 2008- decembrie 2010).

9. În temeiul art. 396, alin. 6 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei Droniuc (fostă Lis) Elena Carmen pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269, alin. 1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale (faptă din 05.11.2014).

10. În temeiul art. 396, alin. 6 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Petriea Mihai, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea făptuitorului, prevăzută de art. 269, alin. 1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale (faptă din 05.11.2014).

11. În temeiul art. 396, alin. 6 C.pr.pen. raportat la art.16 alin.1 lit.f Cod de procedură penală încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Petriea Doru Alexandru, pentru săvârşirea infracţiunii de compromiterea intereselor justiţiei, în baza art. 277 alin. 1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale (faptă din 05.11.2014).

12. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Scarlat Constantin pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, în forma calificată, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin. l C.p. cu referire la art. 309 C.p. cu aplicarea art.35 alin. l C.p. , art.5 C.p. (2 acte materiale) de la 6 ani închisoare la 4 ani închisoare, urmând ca inculpatul Scarlat Constantin să execute pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare.

În baza art. 67 alin. 2 C.pen. in referire la art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitării drepturilor prev. la art. 66 alin. 1 lit. a, b si k C.pen. , constând in interzicerea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat, respectiv dreptul de a ocupa o funcţie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durata de 3 (trei) ani, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totala ori a restului de pedeapsa, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

In baza art.65 alin. 1 si 3 C.pen. aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. la art. 66 alin. 1 lit. a, b si k C.pen., constând in interzicerea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat, respectiv dreptul de a ocupa o funcţie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei aplicate.

13. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Văsîi Gheorghe pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, în forma calificată, în formă continuată, prevăzută de art. 48 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin. l C.p. cu referire la art. 309 C.p. cu aplicarea art.35 alin. l C.p. , art.5 C.p. (2 acte materiale) de la 6 ani închisoare la 4 ani închisoare, urmând ca inculpatul Văsîi Gheorghe să execute pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare.

In baza art. 67 alin. 2 C.pen. in referire la art. 68 alin. 1 lit. c C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitării drepturilor prev. la art. 66 alin. 1 lit. a, b si k C.pen., constând in interzicerea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat, respectiv dreptul de a ocupa o funcţie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o durata de 3 (trei) ani, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totala ori a restului de pedeapsa, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

In baza art.65 alin. 1 si 3 C.pen. aplică aceluiaşi inculpat pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. la art. 66 alin. 1 lit. a, b si k C.pen. , constând in interzicerea dreptului de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat, respectiv dreptul de a ocupa o funcţie de conducere in cadrul unei persoane juridice de drept public, începând cu data rămânerii definitive a prezentei hotărâri si pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei aplicate.

În temeiul art. 19 C.pr.pen. cu referire la art. 1381 si urm. C.civ., admite acţiunea civilă exercitată de SC PUBLITRANS 2000 SA Piteşti şi obligă în solidar inculpaţii Pendiuc Tudor, Văsîi Gheorghe (în solidar si cu partea responsabila civilmente SC GIREXIM UNIVERSAL SA PITESTI), Scarlat Constantin (în solidar si cu partea responsabila civilmente SC CNCD SA PITESTI) şi Nechita Emilian ( numai până la concurenţa sumei de 21710406,06 lei) la plata către partea civila SC PUBLITRANS 2000 SA Piteşti a sumei de 23.279.706.03 lei reprezentând suma profiturilor obţinute de SC CNCD SA si GIREXIM UNIVERSAL SA şi a valorilor decontate în cadrul contractului de comision/discount. În temeiul art. 397 C.pr.pen. raportat la art. 25, alin. 5 C.pr.pen. lăsă nesoluţionată acţiunea civilă exercitată împotriva inculpaţilor Vişoiu Valentin, Rotaru Manuel Vasile şi Berinde Elena.

În temeiul art. 397, alin. 5 C.pr.pen., măsurile asigurătorii luate asupra bunurilor inculpatului Vişoiu Valentin cu privire la care se va dispune lăsarea nesoluţionată a laturii civile se menţin, urmând a înceta de drept dacă partea civilă nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 397 C.pr.pen. raportat la art. 25, alin. 1 C.pr.pen. respinge ca nefondată acţiunea civilă exercitată împotriva inculpatei Ivan Lucia Corina. În temeiul art. 397 C.pr.pen. raportat la art. 25, alin. 1 C.pr.pen. respinge ca nefondată acţiunea civilă exercitată împotriva inculpatului Roman Robert Aurelian. În temeiul art. 397, alin. 1 C.pr.pen. şi art. 25, alin. 1 C.pr.pen. respinge ca nefondată acţiunea civilă exercitată de Consiliul Local al Municipiului Piteşti. Înlătură dispoziţiile sentinţei penale apelate în ceea ce priveşte obligarea la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat privind pe inculpaţii Roman Robert Aurelian, Rotaru Manuel Vasile, Berinde Elena, Ivan Lucia Corina, Droniuc (fostă Lis Elena Carmen), Petriea Doru Alexandru şi Petriea Mihai, cheltuielile judiciare avansate de stat pe parcursul procesului penal (urmărire penală, cameră preliminară, judecată în fond) vor rămâne în sarcina statului.

Reduce cuantumul cheltuielilor judiciare la care au fost obligaţi inculpaţii Pendiuc Emanuela Elena şi Vişoiu Valentin de la 25.000 lei şi respectiv de la 55.000 lei la 12500 lei fiecare, corespunzător infracţiunii pentru care au solicitat continuarea procesului penal. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei.

În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, respinge ca nefondate apelurile formulate de către părţile responsabile civilemente SC CNCD SA şi SC GIREXIM UNIVERSAL SA împotriva sentinţei penale nr. 143 din data de 12.02.2020 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 10080/3/2015.

În temeiul art. 275, alin. 2 C.pr.pen. obligă părţile responsabile civilmente SC CNCD SA şi SC GIREXIM UNIVERSAL SA la plata sumei de 1000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul art. 275, alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, inculpaţii Pendiuc Tudor, Pendiuc Emanuela Elena, Vişoiu Valentin, Văsîi Gheorghe, Scarlat Constantin, Roman Robert Aurelian, Nechita Emilian, Rotaru Manuel- Vasile, Berinde Elena, Droniuc Elena Carmen, Petriea Mihai, Ivan Lucia Corina, Petriea Doru Alexandru şi partea civilă SC PUBLITRANS 2000 SA vor rămâne în sarcina statului.

Onorariile apărătorilor din oficiu care au asigurat asistenţa juridică obligatorie, în cuantum majorat de 2000 lei fiecare, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată conform art. 405, alin. 1 C.pr.pen, astăzi 05.05.2023.

