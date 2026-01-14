Trupul unui primar dispărut a fost găsit și identificat după 20 de ani

Un schelet găsit pe o plajă a fost identificat ca fiind al unui fost primar din Oregon, dispărut din 2006, conform Ladbible.

Clarence Edwin „Ed” Asher a fost declarat mort după ce a dispărut în timpul unei excursii de pescuit în Tillamook Bay, un mic golf situat pe coasta statului Oregon. Asher era primarul orașului Fossil, situat în comitatul Wheeler, Oregon.

După dispariția sa, Paza de Coastă a lansat o operațiune de căutare, care a fost însă întreruptă pe 6 septembrie 2006, la doar o zi după dispariția bărbatului în vârstă de 72 de ani.

Autoritățile au dedus la momentul respectiv că bărbatul s-a înecat, după ce soția sa a dezvăluit că acesta nu purta vestă de salvare și că nu știa să înoate.

Rămășițele sale au fost aduse de valuri la sute de kilometri distanță

După aproape două luni, rămășițele scheletice au fost aduse de valuri pe o plajă din Taholah, un sat situat la aproximativ 185 de mile nord de Tillamook Bay.

Potrivit Biroului șerifului din comitatul Grays Harbor și Biroului medicului legist, încercările de a identifica cui aparțineau rămășițele au eșuat la momentul respectiv.

Rămășițele scheletice au fost înregistrate ca „Grays Harbor County John Doe” în Sistemul național al persoanelor dispărute și neidentificate, iar cazul a fost în cele din urmă pierdut în timp.

Însă, totul s-a schimbat după ce tehnologia a avansat. Probele medico-legale din caz au fost analizate din nou aproape două decenii mai târziu. Oficialii le-au trimis unei companii de genealogie genetică din Texas, numită Othram.

Firma este cunoscută pentru specializarea în cazuri de persoane dispărute și, în consecință, a creat un profil ADN detaliat al scheletului, comparându-l cu o probă prelevată de la unul dintre rudele lui Asher.

Prin această metodă, au descoperit o legătură între schelet și fostul primar al orașului Fossil, Ed Asher, născut în 1934.

Oamenii de știință au folosit secvențierea genomului de nivel criminalistic pentru a găsi această legătură. Profilul ADN a fost esențial în căutarea genealogică genetică, care a identificat potențiale rude.

Reacția familiei

Soția lui Asher, Helen, a decedat din păcate, în 2018, după ce a fost diagnosticată cu cancer. Însă, familia mixtă a cuplului includea 21 de nepoți și 17 strănepoți la momentul decesului lui Helen, potrivit necrologului său.

Conform rudelor rămase în viață, acesta a lucrat ca lineman pentru Fossil Telephone Company timp de aproape 50 de ani, în timp ce conducea magazinul Asher Variety Store. În timpul liber, era pasionat de mașini de epocă, pescuit, navigație, vânătoare, gătit și excursii cu rulota, precum și de câinii labrador negri.

Legenda locală a fost, de asemenea, pompier voluntar și șofer de ambulanță, pe lângă scurta perioadă în care a fost primar al orașului înainte de pensionarea sa în 1995.