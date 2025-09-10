Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani

Un turist a descoperit un schelet uman în munții Ceahlău, iar anchetatorii cred că rămășițele datează de peste 20 de ani.

Descoperire macabră în Neamț. În masivul Ceahlău, într-o zonă abruptă și greu accesibilă, un turist a dat peste rămășițe umane. Poliția a deschis imediat o anchetă pentru a stabili identitatea persoanei și împrejurările în care a murit.

Turistul a găsit un femur și l-a dus la baza Salvamont din Durău. Salvatorii au confirmat că este vorba despre un os uman și au pornit o acțiune de căutare. Astfel, la poalele unui perete stâncos au fost descoperite mai multe fragmente osoase, alături de câteva obiecte personale: monede, un briceag, un stilou și chiar o umbrelă, transmite Știrile Pro TV.

Potrivit anchetatorilor, banii găsiți la fața locului erau în circulație înainte de denominarea din 2005, indiciu că trupul s-ar fi aflat acolo de mai bine de 20 de ani. Primele date arată că osemintele aparțin unui bărbat, însă doar expertiza medico-legală va confirma acest lucru.

