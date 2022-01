Trupul Silviei, alpinista care a murit în Bucegi chiar de ziua ei, încă nu a fost recuperat. Sora ei geamănă, devastată de durere: Îmi va lipsi groaznic - FOTO

Silvia, o alpinistă experimentată din Brașov, a murit în mod tragic atunci când plecase să facă un traseu din Bucegi, chiar de ziua ei. Era a doua oară în cinci zile când mergea pe Albișoara Gemenelor, după ce urcase acolo și pe 7 ianuarie. Pentru că atunci nu făcuse și bucata de traseu care presupunea și cățărare, tânăra a decis să urce din nou. Postase și un mesaj pe blogul personal, despre această cățărare.

„Planul era să urc Albișoara Crucii 2A pentru că găsisem un articol în blogul meu și am salvat toate info în iPhone ca să mă informez, dacă nu găsesc continuarea. Dar am nimerit în Albișoara Gemenilor 2A. Și am continuat așa! Am ales să urc pe porțiunea cu gheață și puțină zăpadă, evitând porțiune cu mai multă zăpadă. Îmi place așa, deși teoretic e riscant”, a scris Silvia.

Silvia obișnuia să plece în munți cu sora ei geamănă, Iulia, dar în acea zi a decis să meargă singura. Era un omagiu adus surorii ei. Din păcate, tânăra nu s-a m-ai întors, iar familia ei este acum devastată de durere. În loc de cadou, Iulia a primit de ziua ei o veste tragică.

"Mulțumesc tuturor pentru urările mele de ziua mea. Astăzi trebuia să fie o zi de sărbătoare. Din păcate cât continui pe acest drum numit viață, sora mea geamănă scumpă și iubită nu o va face. S-a stins în elementul ei iubit din munți. Voi fi mereu recunoscător pentru că o am ca soră. În timp ce îi plâng pierderea și îmi va lipsi groaznic toată viața, îmi voi aminti cu mare bucurie în suflet toate aventurile noastre și tot ce am învățat de la ea. Și-a trăit viața din plin.Te iubesc sora mea mai mică cu 10 minute.", scria Iulia pe 13 ianuarie.

Trupul Silviei ar putea fi recuperat joi

Trupul alpinistei din Braşov care a decedat, săptămâna trecută, în timp ce încerca să parcurgă traseul Albişoara Gemenelor ar putea fi recuperat joi, dacă prognoza meteo se menţine, se arată într-o informare postată, luni, de Serviciul Public Judeţean Salvamont Prahova, transmite Agerpres.



Potrivit sursei citate, recuperarea nu a putut fi realizată până la această dată din cauza vremii nefavorabile, Masivul Bucegi fiind timp de mai multe zile sub incidenţa codurilor roşu şi portocaliu de vânt puternic.



"În zilele de 14, 15, 16.01, Masivul Bucegi a fost sub incidenţa codurilor roşu şi portocaliu de vânt puternic, împiedicând astfel desfăşurarea operaţiunilor de recuperare terestră (aici se adaugă şi riscul de avalanşă din zonă) sau aeriană. Din păcate, din prognoza meteo se observă că şi în următoarele trei zile vântul va fi deosebit de puternic, în data de 20.01 se pare că va fi o fereastră în care va fi posibilă o operaţiune de extragere. Suntem în legătură permanentă cu DSU şi IGAv, avem pregătită echipa de intervenţie, iar când condiţiile meteo vor permite vom realiza această operaţiune. Suntem obişnuiţi cu riscul, e prezent zi de zi în activitatea noastră, dar un risc calculat, iar din analiza factorilor de risc (evaluarea zonei, posibilitatea producerea avalanşelor, timpii de intervenţie, resursele umane şi tehnice, condiţii meteo,etc) am ajuns la concluzia că intervenţia aero este soluţia cea mai bună în acest caz, dar nu excludem nici operaţiunea terestră în cazul în care cea aero nu se va putea realiza în cele din urmă. Suntem conştienţi că durerea aparţinătorilor este mare, dar vă asigurăm că facem tot ce este posibil pentru a duce această operaţiune la bun sfârşit", se arată în mesajul postat pe pagina Salvamont Prahova.

De ce nu a putut fi salvată Silvia





Reamintim că o alpinistă experimentată a decedat după ce a căzut în munţii Bucegi în timp ce încerca să parcurgă traseul Albişoara Gemenelor, trupul acesteia neputând fi deocamdată recuperat din cauza vremii nefavorabile, a anunţat, joi, Serviciul Salvamont Buşteni. Victima a plecat singură, miercuri, pe traseu, iar pe la amiază nu a mai răspuns la telefon, astfel că familia îngrijorată a cerut sprijinul salvatorilor montani.



Apelul a fost primit de echipele Salvamont Buşteni şi Salvamont Prahova în jurul orei 18,00, dar din cauza viscolului puternic şi a transportului de zăpadă, deplasarea salvatorilor aflaţi pe Platoul Bucegi a fost imposibilă.



"O altă echipă a plecat din Buşteni pe urmele fetei, dar când a ajuns în zona de creastă, vântul puternic a şters urmele celei dispărute şi aceasta nu a putut fi găsită. Azi dimineaţă, pe lumină, o altă echipă a reuşit să localizeze victima. Era căzută pe un versant sud-estic, fără semne vitale", preciza, la acel moment, Salvamont Buşteni.



Pentru că terenul este foarte accidentat în zonă, iar accesul este dificil, s-a solicitat ajutorul unui elicopter. După mai multe încercări de extragere prin troliere, misiunea a fost anulată din cauza rafalelor puternice şi a riscului de avalanşă generat de aeronavă.

