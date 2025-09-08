Trupa legendară Scorpions revine în România. Tot ce trebuie să știi despre concert

Pe 11 septembrie 2025, Bucureștiul se transformă într-un adevărat templu al rock-ului. Legenda germană Scorpions revine în România pentru un concert special, parte a turneului internațional „Coming Home”, care marchează șase decenii de carieră a trupei. Evenimentul promite o seară memorabilă, în care sunetele care au definit generații întregi vor răsuna din nou pe scena Romexpo.

Hiturile care au făcut istorie, precum „Rock You Like a Hurricane”, „Still Loving You” sau „Wind of Change” vor fi în centrul atenției, alături de alte piese emblematice care au vândut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume. Publicul din București va avea șansa să experimenteze energia unei formații care a cucerit continente întregi și a inspirat milioane de fani.

Evenimentul începe la ora 17:00, iar înainte ca Scorpions să urce pe scenă, trupa Kempes va deschide concertul, pregătind atmosfera pentru ceea ce se anunță a fi o seară istorică.

Biletele sunt deja disponibile prin platformele IaBilet, Entertix și Eventim, cu opțiuni pentru toate categoriile de public, de la acces general la locuri VIP în fața scenei. Această revenire în România este parte a unei serii internaționale de concerte aniversare, care a inclus și un eveniment special în Las Vegas, intitulat „Coming Home to Las Vegas 60th Anniversary Residency”, și un show unic la Hanovra, orașul natal al trupei, alături de Judas Priest.

Originară din 1965, formația Scorpions s-a format la Hanovra sub conducerea chitaristului Rudolf Schenker și a evoluat rapid de la influențe Merseybeat la un stil distinct de hard rock și heavy metal. Alăturarea lui Klaus Meine la voce și a fratelui lui Rudolf, Michael Schenker, la chitară solo a definit identitatea timpurie a trupei, debutul discografic fiind marcat de albumul „Lonesome Crow” din 1972. Ulterior, fuziunea cu membrii trupei Dawn Road a consolidat formula Scorpions, prin albume precum „Fly to the Rainbow” și „In Trance” și colaborarea de lungă durată cu producătorul Dieter Dierks.

