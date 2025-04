Trump susţine că are o dată limită pentru a obţine o înţelegere între Ucraina şi Rusia

"Am propria mea dată limită şi dorim ca aceasta să fie rapidă", a declarat Trump presei înaintea unui dejun de lucru la Casa Albă cu premierul norvegian Jonas Gahr Stoere.



"Credem cu tărie că ambele doresc pacea, dar trebuie să se aşeze la masă" pentru negocieri, a adăugat el despre cele două ţări aflate în război. "De mult timp aşteptăm", a completat preşedintele american.



Secretarul său de stat, Marco Rubio, a avertizat la sfârşitul săptămânii trecute că se apropie momentul în care Trump va decide retragerea SUA din demersurile de soluţionare a războiului ruso-ucrainean dacă nu se înregistrează progrese.



La rândul său, vicepreşedintele american J.D. Vance a declarat miercuri, referindu-se la o propunere a lui Trump pentru un plan de pace, că această propunere este "foarte explicită" şi că a sosit momentul în care Moscova şi Kievul trebuie să o accepte, altfel "Statele Unite se vor retrage din proces".



Trump a inclus însă în planul său de pace controlul rusesc de jure asupra peninsulei Crimeea, idee respinsă categoric de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ceea ce a condus la noi tensiuni între acesta şi liderul de la Casa Albă.



"Facem tot ce ne-au propus partenerii noştri, cu excepţia a ceea ce este contrar legislaţiei şi Constituţiei" ucrainene, a spus joi Zelenski la o conferinţă de presă în timpul unei vizite în Africa de Sud.



Anterior, marţi, el a declarat că Ucraina nu va recunoaşte niciodată ocupaţia rusă în Crimeea, afirmând că "acesta este pământul nostru, pământul poporului ucrainean" şi că în plus Constituţia nu-i permite să cedeze teritorii, declaraţie după care Trump l-a avertizat într-un mesaj pe reţeaua sa de socializare Truth Social că "poate avea pacea, sau poate lupta încă trei ani înainte să piardă toată ţara".



"Crimeea a fost pierdută cu ani în urmă sub auspiciile preşedintelui Barack Hussein Obama şi nici măcar nu este un punct de discuţie. Nimeni nu-i cere lui Zelenski să recunoască Crimeea ca teritoriu al Rusiei, dar dacă vrea Crimeea, de ce nu au luptat pentru ea în urmă cu 11 ani când a fost predată Rusiei fără niciun foc de armă?", a adăugat preşedintele american.



"Nu am nimic de-a face cu Rusia, dar am mult cu dorinţa de a salva, în medie, cinci mii de soldaţi ruşi şi ucraineni pe săptămână, care mor pentru absolut niciun motiv. Declaraţiile făcute de Zelenski astăzi nu vor face altceva decât să prelungească măcelul, şi nimeni nu doreşte asta", a completat Trump, care a atenţionat de asemenea că "situaţia Ucrainei este foarte gravă" şi declaraţiile preşedintelui ucrainean "sunt foarte dăunătoare pentru negocierile de pace cu Rusia".



Conform publicaţiei americane Axios, propunerea lui Trump de plan de pace include recunoaşterea de către SUA a peninsulei Crimeea ca parte a Rusiei şi recunoaşterea de facto a controlului rusesc asupra celorlalte teritorii ucrainene ocupate. De asemenea, acelaşi plan, care nu pare să fie agreat de Ucraina şi de aliaţii ei europeni, ar mai cuprinde excluderea aderării Ucrainei la NATO, ridicarea sancţiunilor impuse Rusiei şi trecerea sub control american a centralei nucleare Zaporojie.



Planul de pace propus de Trump a fost discutat miercuri la Londra la o reuniune la care au participat Marea Britanie, SUA, Franţa, Germania şi Ucraina. Această reuniune ar fi trebuit să fie una la nivel de miniştri de externe, dar a fost redusă la un nivel inferior după ce secretarul american de stat Marco Rubio şi-a anulat participarea în urma declaraţiilor lui Zelenski despre Crimeea.



Potrivit lui Zelenski, un document cu propuneri rezultate în urma întâlnirii desfăşurate miercuri la Londra ar trebui să se afle acum pe biroul lui Trump. "În urma propunerilor venite din partea Statelor Unite, au apărut şi alte elaborări şi cred că astăzi acest document este pe biroul preşedintelui Trump", a spus joi preşedintele ucrainean. Conform acestuia, discuţiile de la Londra nu au fost "uşoare, dar au fost "constructive".

