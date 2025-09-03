Trump s-a uitat la parada „frumoasă” a Chinei. Ce nu i-a plăcut președintelui american

Donald Trump a afirmat că s-a uitat la evenimentul organizat de China, la împlinirea a 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în al Doilea Război Mondial.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri, 3 septembrie, că a considerat parada militară din China „o ceremonie frumoasă”, dar a adăugat că Statele Unite ale Americii ar fi trebuit să fie menționate în timpul unui discurs, potrivit Reuters.

Trump voia ca SUA să fie menționate într-un discurs

„Am considerat că a fost o ceremonie frumoasă. Mi s-a părut foarte, foarte impresionantă”, a spus Trump în Biroul Oval.

„Am urmărit discursul de aseară. Președintele Xi este un prieten de-al meu, dar am considerat că Statele Unite ar fi trebuit să fie menționate în discursul de aseară, pentru că noi am ajutat China foarte, foarte mult”, a adăugat președintele american.

Parada militară organizată în Piața Tiananmen din Beijing a marcat 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în al Doilea Război Mondial. Evenimentul a fost organizat de președintele chinez Xi Jinping și a fost însoțit de lideri internaționali, inclusiv președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Parada a fost considerată o demonstrație a puterii militare a Chinei, subliniind totodată influența Beijingului în opoziție față de ordinea occidentală.

În cadrul evenimentului, China și-a prezentat pentru prima dată „triada nucleară” completă: rachete intercontinentale lansate de pe uscat (Dongfeng-61 și Dongfeng-31), de pe mare (Julang-3) și din aer (Jinglei-1).

De asemenea, au fost expuse rachete hipersonice, drone de ultimă generație și arme laser.

