Trump își ia un angajament privind războiul din Ucraina

Președintele american Donald Trump s-a angajat să urmărească obținerea unui acord de pace între Ucraina și Rusia, deși în ultimele zile nu s-au mai înregistrat progrese în acest sens.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că își menține angajamentul de a urmări un acord de pace între Rusia și Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuții față în față între Vladimir Putin al Rusiei și Volodimir Zelenski al Ucrainei, a relatat CBS News într-un raport publicat joi și citat de Reuters.

„Am urmărit, am văzut și am vorbit despre asta cu președintele Putin și președintele Zelenski”, a declarat Trump într-un interviu telefonic acordat CBS News miercuri.

„Ceva se va întâmpla, dar ei nu sunt încă pregătiți. Dar ceva se va întâmpla. Vom realiza acest lucru”, a mai zis el.

Trump a declarat anterior că intenționează să poarte discuții despre războiul din Ucraina în următoarele zile, după ce summitul din Alaska cu Putin din august nu a reușit să obțină un progres. Un oficial al Casei Albe a declarat că Trump este așteptat să vorbească la telefon, joi, cu Zelenski.

Putin a mai declarat miercuri că este gata să se întâlnească cu Zelenski dacă președintele ucrainean ar veni la Moscova, dar că orice astfel de întâlnire trebuie să fie bine pregătită și să ducă la rezultate tangibile. Ministrul de externe al Ucrainei a respins sugestia Moscovei ca loc de întâlnire pentru o astfel de întâlnire.

Trump a declarat pentru CBS News că este nemulțumit de carnagiul dintre Rusia și Ucraina, dar va continua să insiste asupra unui acord de pace.

„Cred că o să rezolvăm totul. Sincer, pe partea cu Rusia, am crezut că va fi mai ușor dintre cele pe care le-am oprit, dar se pare că este ceva puțin mai dificil decât unele dintre celelalte”, a spus el.

Trump a declarat miercuri că a urmărit „frumoasa ceremonie” din China care a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, unde Putin a fost văzut alături de președintele chinez Xi Jinping și liderul nord-coreean Kim Jong Un.

„Am înțeles motivul pentru care făceau asta și sperau că eu mă uitam, și eu mă uitam”, a declarat Trump pentru CBS News. „Relația mea cu toți ei este foarte bună. Vom afla cât de bună este în următoarea săptămână sau două”, a adăugat președintele SUA.

Anterior, marți, Trump a zis că este „foarte dezamăgit” de Putin și a sugerat într-o postare pe Truth Social că Xi, Putin și Kim conspiră împotriva Statelor Unite.

Kremlinul a declarat că Putin nu conspiră împotriva SUA și a sugerat că Trump este ironic în remarcile sale.

Putin a spus că toate țările cu care Rusia a purtat discuții în China au susținut summitul Rusia-SUA din Alaska și și-au exprimat speranța că discuțiile ar putea ajuta la încheierea războiului din Ucraina.

