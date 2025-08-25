Trump întărește securitatea în Washington. D.C.. Ce măsuri a dispus președintele SUA împotriva „bandelor violente“

Preşedintele american Donald Trump a anunţat luni noi măsuri de consolidare a securităţii la Washington, în contextul în care membrii Gărzii Naţionale au început să poarte arme pe străzile capitalei SUA, relatează AFP și Agerpres.



Pe 11 august, preşedintele american a plasat forţele de menţinerea a ordinii din Washington sub autoritatea administraţiei sale şi a desfăşurat membri ai Gărzii Naţionale, o forţă de rezervă a forţelor armate ale SUA.



El a susţinut că Washingtonul este "copleşit de bande violente" şi că doreşte să îl "cureţe".



Luni, preşedintele republican i-a cerut secretarului Apărării, Pete Hegseth, să creeze o unitate specializată în cadrul Gărzii Naţionale "însărcinată cu asigurarea ordinii şi securităţii în capitala naţiunii".



De asemenea, el a anunţat recrutarea de ofiţeri de poliţie şi procurori suplimentari la Washington.



Într-un al doilea ordin executiv, Trump a atacat sistemul de eliberare fără cauţiune, care este comun în Washington.



Acest sistem le permite persoanelor arestate de poliţie să fie eliberate în aşteptarea procesului fără a fi nevoie să plătească o cauţiune, aşa cum este necesar în majoritatea statelor americane.



Preşedintele a cerut astfel autorităţilor să se asigure că persoanele arestate în capitală sunt reţinute "cât mai mult posibil" şi să le urmărească penal la nivel federal.



Aceste măsuri vor garanta că "infractorii, care reprezintă o ameninţare la adresa securităţii, nu sunt eliberaţi înainte de un proces", a scris Donald Trump.



Cu o zi înainte, trupele Gărzii Naţionale începuseră să poarte arme în capitală.



Totuşi, ele sunt autorizate să folosească forţa doar "ca ultimă soluţie", a precizat armata.



Cei peste 2.200 de soldaţi ai Gărzii Naţionale desfăşuraţi în capitală provin în principal din Washington, precum şi din state republicane precum Virginia de Vest, Carolina de Sud, Ohio, Mississippi, Louisiana şi Tennessee.



Primarul democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, a negat că ar exista o explozie de violenţă pe străzile oraşului, spunând că aceasta este "la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani".



James Comer, un proeminent congresman republican, a anunţat luni lansarea de către comisia din Camera Reprezentanţilor pe care o conduce a unei anchete cu privire la acuzaţiile de manipulare a statisticilor criminalităţii din Washington.



El susţine că un avertizor de integritate cu "cunoştinţe directe" despre fapte a declarat comisiei că înalţi oficiali ai poliţiei din Washington "manipulează grosolan" cifrele criminalităţii din oraş.

