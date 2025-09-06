Trump îl sprijină pe Kennedy Jr. în acțiunile sale legate de vaccinuri, în pofida scandalului din Congres: Are intenții foarte bune și idei puțin diferite

Președintele Donald Trump rămâne ferm în spatele secretarului pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr., deși acțiunile acestuia - reduceri semnificative de finanțare pentru cercetarea vaccinurilor, restrângerea accesului la doze anti-COVID și demiterea directorului CDC, organismul care emite recomandările vaccinologice în SUA - au stârnit critici puternice în Congres și îngrijorări publice serioase.

Specialiștii în sănătate publică avertizează că politica promovată de Kennedy poate avea efecte profunde asupra sănătății populației, iar ecourile politice sunt la fel de riscante: o scădere a acoperirii vaccinale, urmată de un focar, s-ar putea transforma într-un scandal în care administrația ar fi ținta reproșurilor. În pofida acestor semnale de alarmă, cei apropiați de Casa Albă spun că Trump îl susține pe Kennedy și este dispus să provoace modificări radicale în sistemul medical american - așa cum a făcut în alte sectoare ale societății.

"Make America Healthy Again" (Facem America Din Nou Sănătoasă)

„Este o persoană foarte bună...are intenții foarte bune și câteva idei puțin diferite”, a spus Trump joi, la Casa Albă, după audierea secretarului în Congres. „Dacă te uiți la ce se întâmplă în lume cu sănătatea, și la această țară în mod special, îmi place că are o abordare diferită.” Un oficial al administrației a adăugat că Trump și Kennedy comunică regulat; nu sunt, însă, la fel de conectați ca președintele cu alți membri ai cabinetului: „Nu împărtășesc aceeași pasiune, dar Trump îi susține deciziile”.

Contextul politic care l-a propulsat-o pe Kennedy la conducerea Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane este unul clar: el a primit susținerea după ce mișcarea „Make America Healthy Again”, inspirată de figura sa, l-a sprijinit electoral în 2024. Provenit dintr-una dintre cele mai cunoscute familii politice americane, nepot al președintelui JFK, Kennedy jr. a candidat scurt atât ca democrat, cât și independent, înainte de a se retrage și a-l susține pe Trump. În decembrie, președintele ales minimalizase temerile privind eventualele măsuri radicale ale lui Kennedy: „Cred că va fi mult mai puțin radical decât s-ar crede. Are o minte foarte deschisă, altfel nu l-aș fi pus acolo”.

"Este o poziție foarte dificilă". Președintele a cerut recent companiilor farmaceutice dovezi clare că vaccinurile le-au salvat viața oamenilor

Problemele se complică prin natura ambivalentă a poziției politice asupra vaccinurilor. Deși administrația Trump poate revendica meritul pentru accelerarea dezvoltării vaccinurilor anti-COVID în primul mandat, segmentul conservator al electoratului devine tot mai reticent la imunizări. Cazul Florida - unde autoritățile au anunțat planuri de eliminare a obligațiilor de vaccinare, inclusiv în școli - ilustrează și punctele de vedere diferite dintre cei doi. Trump a recunoscut valoarea anumitor vaccinuri, observând că „Vaccinul împotriva poliomielitei, de exemplu, eu cred că este uimitor”, dar şi că „Trebuie să fii foarte atent când spui că anumite persoane nu trebuie vaccinate... Este o poziție foarte dificilă.”

Sondajele reflectă această polarizare: conform datelor Reuters/Ipsos citate la audiere, în mai 2025 aproximativ 75% dintre democrați considerau vaccinurile pentru boli precum rujeola, oreionul și rubeola „foarte sigure” pentru copii (față de 64% în 2020), în timp ce procentul republicanilor care împărtășeau aceeași încredere a scăzut de la 57% în 2020 la 41%.

Avertismentele vin și dinspre foști oficiali ai administrației. Marc Short, care a condus coordonarea răspunsului la pandemie în mandatul anterior, spune că Trump înțelege acest context politic, dar a atras atenția asupra vulnerabilităților lui Kennedy. „Dacă apare ceva pe care președintele îl consideră stânjenitor, are capacitatea unică de a renunța rapid și de a merge în altă direcție”, a remarcat Short.

Pe de altă parte, președintele a cerut recent companiilor farmaceutice dovezi clare că vaccinurile le-au salvat viața oamenilor - date care există: un studiu al Universității Yale arată că, între decembrie 2020 și noiembrie 2022, vaccinurile anti-COVID au prevenit „peste 18,5 milioane de spitalizări și 3,2 milioane de decese” în Statele Unite.

Mulți experți avertizează vin cu avertismente despre alianța politică dintre Trump și Kennedy

Reacțiile politice la audierile din Congres au fost virulente și bipartizane. În timp ce democrații și o parte a republicanilor au criticat conducerea lui Kennedy, unele elemente din Partidul Republican și aliații președintelui au sărit în apărarea sa. Propunerea lui Kennedy ca Trump să primească Premiul Nobel pentru eforturi a fost primită cu simpatie de Casa Albă, iar susținerea republicană pentru programul Operation Warp Speed a atenuat, în parte, tonul criticilor. Senatorul John Barrasso a prezentat date de la firma de sondaje a lui Trump - Fabrizio-Ward - potrivit cărora 89% dintre alegători și 81% dintre votanții lui Trump cred că recomandările privind vaccinurile ar trebui să vină de la medici, oameni de știință și experți în sănătate publică.

Pe rețelele sociale, figuri apropiate administrației, precum vicepreședintele JD Vance, au atacat parlamentarii care l-au interpelat pe secretar: „Sunteți plini de prostii și toată lumea știe asta”, a scris Vance pe X.

Îngrijorarea vine însă din partea comunității științifice. Mulți experți avertizează că alianța politică dintre Trump și Kennedy și libertatea de acțiune acordată secretarului pot provoca efecte negative profunde. „Au făcut o alianță de conveniență, iar acum s-a transformat într-o relație care va aduce rezultate fără precedent și dezastruoase pentru sănătatea publică, sistemul medical și cercetarea biomedicală”, a declarat Gregg Gonsalves, profesor asociat de epidemiologie la Yale School of Public Health.

Sprijinul public al Casei Albe pentru Robert Kennedy Jr. amplifică o dezbatere care combină elemente științifice, administrative și politice - iar consecințele pe termen lung pentru sănătatea publică și încrederea populației în recomandările medicale rămân incertitudini majore, conform Reuters.

