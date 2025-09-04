Kennedy Jr, audieri tensionate în Senatul SUA. Critici dure pentru scepticismul față de vaccinuri

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a fost audiat în Senat într-o ședință tensionată, unde a fost criticat pentru declarațiile sale sceptice despre vaccinuri și gestionarea controversată a CDC.

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a fost audiat joi în fața Comisiei pentru Finanțe a Senatului într-o ședință marcată de tensiune și confruntări, în care senatorii l-au interpelat cu privire la comentariile sale critice la adresa vaccinurilor, acuzațiile privind politizarea accentuată a comunității științifice și haosul persistent de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC).

Audierea, care a durat peste trei ore și se concentra oficial pe agenda de sănătate a administrației Trump, a oferit lui Kennedy prilejul să-și apere conducerea Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS), declarând că mandatul său va fi dedicat „științei imparțiale, fără politică, transparentă și bazată pe dovezi, în interesul public”.

"Suntem cea mai bolnavă țară din lume. De aceea trebuie să concediem oamenii. Responsabilitatea lor era să ne mențină sănătoși"

Democrații din comisie au deschis audierile cerând demisia secretarului. „Interesul principal al lui Robert Kennedy este să ia vaccinurile de la americani”, a spus Ron Wyden, senator democrat din Oregon. „Oamenii sunt afectați de ignorarea iresponsabilă a științei și a adevărului în acest efort. Sper ca, măcar, Robert Kennedy să aibă decența să spună adevărul în această dimineață.”

Săptămâna trecută, Kennedy a demis directorul CDC, Susan Monarez, la mai puțin de o lună de la confirmarea sa oficială. Aceasta contestă acum concedierea în instanță.

Imediat după plecarea lui Monarez, mai mulți oficiali de rang înalt din cadrul CDC și-au dat demisia, invocând frustrarea față de abordarea secretarului Kennedy privind vaccinurile și stilul său managerial.

Kennedy și-a justificat decizia, afirmând că Monarez recunoscuse că nu era „demnă de încredere”. Senatorul Elizabeth Warren, însă, nu a fost convinsă de explicația sa, amintind că Monarez fusese considerată „impecabilă”.

Secretarul a mai susținut că Monarez „minte” când a spus că demiterea sa a avut legătură cu refuzul de a aproba noile politici privind vaccinurile.

„Aveți încredere totală în ea și în acreditările ei științifice, și într-o lună a devenit o mincinoasă?” a întrebat Warren.

Kennedy a justificat, de asemenea, concedierile mai largi din CDC, declarând că acestea erau „absolut necesare”.

„Suntem cea mai bolnavă țară din lume”, a spus el. „De aceea trebuie să concediem oamenii de la CDC. Ei nu și-au făcut treaba. Responsabilitatea lor era să ne mențină sănătoși.”

Experții în sănătate publică au criticat mesajele sale privind vaccinurile

În iunie, secretarul a demis toți cei 17 membri ai comitetului consultativ pentru vaccinuri al CDC, contrar promisiunii făcute în timpul audierii sale de confirmare senatorului republican Bill Cassidy. Mulți dintre înlocuitorii numiți au un istoric de scepticism față de vaccinuri.

Întrebat despre efectele acestor schimbări asupra recomandărilor și programărilor pentru vaccinuri, Kennedy a precizat că nu prevede modificări în cazul vaccinului MMR (rujeolă, oreion și rubeolă).

Într-o discuție cu Kennedy, Cassidy a semnalat posibile conflicte de interese pentru unii membri noi ai comitetului care sunt implicați în litigii cu producătorii de vaccinuri. Cassidy votase anterior critic pentru confirmarea lui Kennedy și își exprimase îngrijorarea privind declarațiile acestuia care subminau eficacitatea vaccinurilor. De atunci, a criticat mai multe dintre politicile secretarului, inclusiv reducerea finanțării vaccinurilor mRNA cu 500 de milioane de dolari, considerând decizia „nefericită”.

Luna trecută, FDA a aprobat un nou lot de vaccinuri Covid-19, dar a restricționat accesul la acestea. Vaccinarea este autorizată pentru persoanele peste 65 de ani și pentru cei tineri doar dacă au afecțiuni medicale preexistente. Experții avertizează că politica poate fi periculoasă, în special pentru copii mici.

Marți, Kennedy a susținut într-un articol de opinie că răspunsul HHS la focarul de rujeolă din mai multe state a fost eficient, însă experții în sănătate publică au criticat mesajele sale privind vaccinurile ca fiind confuze.

Cassidy a încheiat audierile afirmând că politicile secretarului „practic refuză oamenilor vaccinul”, arătând un e-mail de la un prieten medic confuz privind eligibilitatea la vaccinare, în contextul noilor recomandări FDA.

Kennedy a răspuns: „Greșiți.”

Vaccinul, definit de Kennedy ca fiind "cel mai mortal vaccin produs vreodată"

Senatorul republican John Barrasso, tot medic, a exprimat îngrijorări similare privind politicile secretarului. „În audierile de confirmare ați promis să respectați cele mai înalte standarde pentru vaccinuri”, a spus Barrasso. „De atunci, preocupările mele au crescut considerabil.”

Mai mulți democrați au avut discuții tensionate cu Kennedy, criticând contradicția dintre sprijinul său pentru „Operation Warp Speed” și criticile aduse vaccinului Covid-19, pe care l-a numit anterior "cel mai mortal vaccin produs vreodată".

„Trump a spus că vaccinul funcționează și a salvat milioane de vieți. Procesul dumneavoastră, în schimb, nu a fost transparent”, a spus senatorul Maggie Hassan. „Alegeți să ignorați datele pentru că nu se potrivesc cu prejudecățile și minciunile dumneavoastră”, a mai adăugat aceasta, conform The Guardian.

