Trump, flatat din nou de ruși. Cum l-a numit Dmitri Peskov pe președintele SUA

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat într-un interviu publicat vineri că abordarea președintelui american Donald Trump față de diplomație, bazată pe „a face afaceri”, este „destul de cinică”, dar într-un sens pozitiv, potrivit Reuters.

Într-un interviu pentru publicația rusă Argumenty i Fakty, Peskov a contrastat poziția lui Trump cu cea a țărilor europene, care, spune el, fac tot ce pot pentru a împiedica o soluționare pașnică a războiului din Ucraina.

„În schimb, Trump este mult mai constructiv. Este, în sensul bun al cuvântului, destul de cinic. Adică ‘de ce să lupți dacă poți să faci afaceri’. Și, pe baza acestor interese ale Americii, el face tot ce poate pentru a opri războaiele”, a spus Peskov.

El a adăugat că Rusia ar prefera să rezolve conflictul din Ucraina pe cale diplomatică, nu militară. „Și dacă Trump ne poate ajuta să punem la dispoziție aceste mijloace politice și diplomatice, atunci interesele noastre coincid aici, și acest lucru poate și trebuie să fie binevenit”.

În ultimele luni, Trump a oscilat între declarații încrezătoare că Putin vrea să pună capăt războiului și critici dure la adresa liderului rus din cauza continuării bombardamentelor asupra orașelor ucrainene.

Abordarea constantă a Moscovei a fost să-l flateze pe Trump și să laude eforturile sale de mediere a păcii, în timp ce acuză guvernele europene că încearcă să saboteze procesul.

Trump și Putin au avut un summit în Alaska acum trei săptămâni, iar Peskov a spus că nu avea nicio îndoială că o întâlnire ulterioară ar putea fi organizată foarte rapid dacă ar fi considerată necesară. Contactele de lucru au loc tot timpul, a precizat el.

Trump a declarat joi că va vorbi cu Putin în viitorul apropiat.

