Trump, avertismente pentru Starmer: "Imigrația ilegală va distruge Marea Britanie din interior". Președintele îl îndeamnă să trimită armata pentru a opri criza

Președintele american Donald Trump l-a avertizat pe premierul britanic Keir Starmer că imigrația ilegală va "distruge Marea Britanie din interior" și i-a sugerat să trimită armata pentru a opri criza migranților.

Donald Trump l-a îndemnat pe premierul britanic Keir Starmer să mobilizeze armata pentru a stopa criza migranților din Regatul Unit, avertizând că fenomenul amenință să afecteze țara chiar în aceste zile. Criza bărcilor cu migranți care traversează Canalul Mânecii a generat tensiuni politice și sociale majore, cu proteste recente în porturile englezești și dezbateri aprinse în Parlament, iar Trump a prezentat situația ca pe o lecție ce poate să fie învățată și din experiența americană.

În cadrul unei conferințe de presă comune, marcată de mici momente de tensiune, președintele american a subliniat că imigrația ilegală „distruge țările din interior”, evidențiind succesul propriu în protejarea frontierelor Statelor Unite și modul în care politicile stricte au redus dramatic fluxul de migranți. Totodată, Trump a făcut și o aluzie subtilă la preocupările americane privind libertatea de exprimare în Marea Britanie, menționând acuzațiile că autoritățile britanice ar cenzura postările online.

Starmer a răspuns, subliniind că Marea Britanie s-a bucurat de libertatea de exprimare „foarte, foarte mult timp”. „Este parte din identitatea noastră ca țară... am luptat pentru ea în al Doilea Război Mondial împreună”, a adăugat el, reafirmând valorile democratice ale Regatului Unit.

"Situația voastră este foarte similară. I-am spus premierului că aș opri asta, și nu contează dacă folosiți armata, nu contează ce mijloace folosiți"

Referindu-se explicit la situația migranților care continuă să sosească pe bărci în largul coastelor britanice, Trump a comparat criza cu ceea ce a gestionat la granița americană cu Mexicul: „Ceea ce am văzut cu milioane de oameni intrând în țara noastră nu puteam să suport, și am făcut o treabă excelentă.”

El a precizat că politicile stricte au dat rezultate concrete: „În ultimele trei luni nu a intrat nimeni ilegal - din milioane de oameni anul trecut, acum nu a intrat nimeni ilegal în țara noastră.”

În această logică, Trump a făcut trimitere directă la situația britanică: „Cred că situația voastră este foarte similară. Aveți oameni care vin și i-am spus premierului că aș opri asta, și nu contează dacă folosiți armata, nu contează ce mijloace folosiți. Distruge țările din interior și acum eliminăm mulți dintre cei care au intrat în țara noastră.”

Pe lângă discuțiile tensionate despre migrație, vizita a inclus și aspecte economice și tehnologice. La Chequers, Starmer și Trump au semnat un acord major de investiții în tehnologie, Trump insistând că va susține „următoarea revoluție tehnologică”. În același timp, președintele american l-a lăudat pe Starmer pentru acordul comercial semnat cu SUA în mai, descriindu-l drept „un mare negociator”, conform Daily Mail.

