Reacția lui Donald Trump, după ce premierul britanic Keir Starmer a decis să recunoască Palestina

Președintele SUA, Donald Trump, a venit cu o reacție după ce premierul britanic Keir Starmer a decis să recunoască Palestina.

Președintele SUA, Donald Trump, a recunoscut că nu este de acord cu prim-ministrul britanic Keir Starmer în privința recunoașterii unui stat palestinian, dar nu a precizat cum ar putea presa Israelul să pună capăt războiului din Gaza.

Trump, care recent s-a arătat frustrat în privat față de premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru atacul asupra liderilor Hamas din Qatar, doar și-a afirmat sprijinul pentru Israel în răspunsul său de astăzi dat în cadrul unei conferințe de presă susținută în Regatul Unit, scrie CNN.

El a subliniat atrocitățile comise de Hamas în atacul din 7 octombrie 2023 și a spus că obiectivul său principal este eliberarea ostaticilor.

„Vreau ca ostaticii să fie eliberați acum, chiar acum”, a spus el, adăugând că a auzit povești de groază de la unii ostatici deja eliberați: „Am auzit lucruri pe care nici măcar nu mi le-am imaginat vreodată. Nu a existat umanitate, nimic”.

Trump, despre decizia lui Starmer: Am un dezacord cu prim-ministrul pe acest subiect

Totuși, Donald Trump a oferit puține detalii despre cum își imaginează încheierea războiului și nu a menționat operațiunea actuală a Israelului în Gaza City. În schimb, și-a prezentat obiectivele în termeni generali.

„Vreau un sfârșit, vreau ca ostaticii să fie eliberați și cred că totul va fi în regulă”, a spus el.

Referitor la planurile lui Starmer de a recunoaște un stat palestinian — alăturându-se mai multor alte țări în următoarele zile — Trump a spus „Am un dezacord cu prim-ministrul pe acest subiect. Unul dintre puținele noastre dezacorduri”.

