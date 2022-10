Trump, acuzat de corupție până și de co-fondatorul firmei care a lansat aplicația Truth Social, imitația de Twitter

Will Wilkerson, fost director al Trump Media and Technology Group, a declarat organului de supraveghere financiar al guvernului american că oferta companiei de a strânge peste 1 miliard de dolari printr-un vehicul de investiții cunoscut sub numele de companie de achiziții cu scop special (Spac), se bazează pe „declarări false, frauduloase (...) care încălcă legile federale privind securitatea.”

Trump Media and Technology Group este compania care a lansat platforma Trump’s Truth Social după ce Twitter și Facebook l-au interzis pe fostul președinte, ca urmare a instigării electoratului să pornească o lovitură de stat, notează The Guardian.

Wilkerson, care a fost demis din funcția de vicepreședinte principal pentru operațiuni săptămâna trecută, după ce a vorbit cu Washington Post, a depus o plângere la Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA în august. El și-a susținut plângerea cu probe din memoria cache, care prevedeau e-mailuri, documente, mesaje și înregistrări audio care detaliază un model de incompetență tehnică și lupte pentru putere în interiorul Trump Media, de la lansarea sa anul trecut.

Printre e-mailuri se numără un schimb între Wilkerson și colegul co-fondator Andy Litinsky, care ar fi fost concediat ca răscumpărare pentru că a refuzat să predea o parte din acțiunile sale, în valoare de milioane de dolari, fostei prime doamne Melania Trump, potrivit Post. Trump primise deja 90% din acțiunile companiei în schimbul folosirii numelui său și a unei implicări minore.

Litinsky, care l-a întâlnit pentru prima dată pe Trump în 2004, ca concurent la emisiunea TV The Apprentice, a spus că Trump se „răzbună împotriva mea” amenințăndu-l că „va arunca în aer compania” dacă cererile lui nu sunt întâlnite".

SEC investiga deja fuziunea dintre Trump Media și Spac, Digital World Acquisition Corp, care a fost suspendată din octombrie anul trecut, din cauza anchetelor civile și penale, precum și a sprijinului slab al investitorilor.

Avocații lui Wilkerson au spus că el cooperează cu anchetatorii de la SEC, iar procurorii federali din New York analizează, de asemenea, presupusele infracțiuni la Trump Media în legătură cu fuziunea care ar fi dus la o injecție de numerar de 1,3 miliarde de dolari. Prețul acțiunilor Digital World a scăzut vineri la sub 18 USD de la maximul de 175 USD.

Investitorilor li s-au promis peste 50 de milioane de utilizatori până în 2024, dar până acum Trump, principala atracție a platformei, are mai puțin de 5 milioane de urmăritori – doar o fracțiune din cele 88 de milioane pe care le avea pe Twitter.

Plângerea a fost raportată pentru prima dată de Miami Herald, dar Trump Media l-a concediat pe Wilkerson joia trecută, invocând „dezvăluirile neautorizate” ale acestuia către Post. Avocatul său, Phil Brewster, a descris această mișcare drept „răzbunare patentată împotriva unui avertizor”.

Necazurile juridice ale lui Trump și ale companiei – și acțiunile disperate ale fostului președinte – se înmulțesc, în timp ce el se confruntă cu investigațiile federale și de stat din New York, Georgia și Washington DC, cu privire la practicile sale de afaceri și minciunile sale despre alegerile din 2020.

Luna trecută, biroul procurorului general din New York, Letitia James, a trimis o sesizare penală procurorilor federali din Manhattan și IRS cu privire la multiple posibile crime, inclusiv fraudă bancară. Într-un proces civil separat, procurorul general solicită despăgubiri în valoare de 250 de milioane de dolari, susținând că Trump, trei dintre copiii săi adulți, organizația sa de afaceri și alți apropiați au realizat declarații financiare frauduloase timp de ani de zile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News