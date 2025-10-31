Trump a autorizat operațiuni militare în Venezuela: Timpul lui Maduro se scurge. E prins în capcană

Administrația Donald Trump ar fi pus la punct operațiuni militare vizând Venezuela, iar loviturile, potrivit unor relatări din presa americană care citează oficiali apropiați situației, pot începe în orice moment.

Conform acelor surse, misiunile se concentrează pe neutralizarea infrastructurii folosite de rețelele de trafic de droguri pe care Washingtonul le leagă de Nicolas Maduro și de oameni importanți din anturajul său. Scopul declarat al operațiunii ar fi „decapitarea” conducerii a ceea ce autoritățile americane numesc o rețea transnațională de narcotraficanți.

Oficialii citați estimează că grupările controlate din Venezuela exportă anual în jur de 500 de tone de cocaină către piețele din Europa și Statele Unite. Deși sursele nu au confirmat în mod direct că președintele Maduro ar fi o țintă specifică a atacurilor aeriene sau navale planificate, una dintre ele a avertizat că „timpul liderului de la Caracas se scurge”.

Maduro ar conduce „Cartel de los Soles” (Cartelul Soarelui) - unul dintre cele mai mari grupuri de traficanți din lume

Washingtonul a intensificat și presiunea de ordin penal: recompensa pentru informații care să permită arestarea lui Maduro a fost dublată până la 50 de milioane de dolari, cea mai mare sumă oferită de administrația americană pentru un lider străin. Alte 25 de milioane de dolari sunt oferite pentru capturarea unor apropiați de rang înalt, între care ar fi Diosdado Cabello, considerat de autoritățile SUA un coordonator al operațiunilor traficanților. În aceeași listă apare și ministrul Apărării, Vladimir Padrino López, vizat de acuzații similare din partea procurorilor americani.

Procurorul general al SUA l-a acuzat anterior pe Maduro că ar conduce „Cartel de los Soles” (Cartelul Soarelui), o grupare despre care Washingtonul susține că operează în colaborare cu organizații precum Tren de Aragua sau Cartelul Sinaloa. Pam Bondi l-a descris pe Maduro drept „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume” și o amenințare la adresa securității naționale a SUA.

În paralel, forțele americane și-au consolidat semnificativ prezența maritimă în largul coastelor Venezuelai, parte a unei operațiuni pe care Casa Albă o descrie ca menită să descurajeze traficul de narcotice și rețelele conexe regimului de la Caracas. Desfășurarea a început în august, cu trei distrugătoare, un grup amfibiu de aproximativ 4.500 de militari și aeronave P-8 de recunoaștere; ulterior a fost suplimentată cu avioane F-35B staționate în Puerto Rico și cu drone MQ-9 Reaper. Pe 24 octombrie, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a ordonat intrarea în zonă a portavionului USS Gerald R. Ford cu grupul său de atac, inclusiv crucișătorul USS Normandy și mai multe distrugătoare, componente care ar reprezenta nucleul unei eventuale „faze finale” militaire menite să lovească ținte fixe și mobile în Venezuela.

Washingtonul nu urmărește o ocupație pe termen lung, ci operațiuni care să-l înlăture pe Maduro

Până acum, acțiunile americane au vizat în principal ambarcațiuni rapide suspectate că transportau narcotice; majoritatea interceptărilor s-au produs în larg, iar sursele raportează 61 de suspecți uciși în astfel de confruntări. Oficialii afirmă că grupul operativ își va muta operațiunile spre țărm, însă au oferit puține detalii despre modul concret în care ar urma să se desfășoare loviturile în interiorul Venezuelei.

Analiștii militari sunt în mare parte de părere că Washingtonul nu urmărește o ocupație pe termen lung, ci operațiuni țintite care să slăbească și, eventual, să înlăture regimul Maduro. „Actuala administrație preferă operațiuni direcționate, precum asasinarea generalului iranian Qasem Soleimani sau loviturile asupra infrastructurii nucleare din Iran”, a comentat Elliott Abrams, fost reprezentant special al SUA pentru Venezuela, comparând astfel opțiunile strategice pe care le-ar putea favoriza Washingtonul, conform Miami Herald.

