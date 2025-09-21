Venezuela a început pregătirea „întregului popor” pentru lupta împotriva SUA

Militarii venezueleni au condus primele sesiuni de antrenament în diferite părţi ale ţării, a declarat preşedintele Nicolas Maduro, citat de agențiile Agerpres și DPA.



El le-a cerut fermierilor venezueleni să fie pregătiţi şi, dacă este necesar, să pună mâna pe arme.



"Poporul venezuelean spune imperiului: Opriţi ameninţările!", le-a spus Maduro fermierilor la o adunare.



El a susţinut că, în timp ce Statele Unite ameninţă Venezuela, ţara sud-americană este mai unită ca oricând în apărarea

suveranităţii sale.



Cu doar câteva zile în urmă, Venezuela a lansat exerciţii militare pe insula La Orchila din Caraibe, la aproximativ 65 de kilometri de litoralul venezuelean, pe fondul tensiunilor crescânde cu Statele Unite.



Donald Trump, care a angajat Statele Unite într-o luptă neobosită împotriva imigraţiei ilegale prin înmulţirea expulzărilor, a sporit recent presiunea diplomatică şi militară asupra Venezuelei.



Statele Unite au desfăşurat, oficial pentru o operaţiune antidrog, mai multe nave de război în Caraibe şi zece avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico, un teritoriu din regiune anexat Statelor Unite.



Washingtonul îi acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi guvernul său că desfăşoară o vastă organizaţie de trafic de droguri în Statele Unite şi a anunţat că a distrus recent mai multe ambarcaţiuni "narcoteroriste".



În plus, Donald Trump a ameninţat sâmbătă Venezuela cu consecinţe "incalculabile" dacă nu primeşte înapoi "prizonierii şi pe cei internaţi în spitalele psihiatrice", pe care preşedintele american îi acuză că au fost "împinşi" în Statele Unite de către această ţară.