Trucul unui măcelar pentru decongelarea corectă a cărnii. La ce trebuie să fii atent

Un expert recomandă o metodă simplă și eficientă pentru a decongela carnea, care implică folosirea apei cu sare, pentru a grăbi procesul fără a compromite calitatea preparatului.

Măcelarul Albert Ribot recomandă o metodă eficientă de decongelare a cărnii folosind sare: carnea congelată se scufundă, în pungă etanșă, în apă cu sare. Este esențial să menții o temperatură scăzută, asemănătoare celei din frigider, și să nu lași carnea afară mai mult de 30-40 de minute pentru a preveni dezvoltarea bacteriilor. Astfel, cel mai sigur este să păstrezi carnea în frigider până este gata de gătit, respectând aceste recomandări pentru o decongelare corectă și sigură, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @qwartm

Metode greșite de a decongela carnea

Decongelarea la temperatura camerei

Dacă lași carnea în afara frigiderului, la temperatura camerei (20-25°C) pentru mai mult de două ore, suprafața cărnii ajunge la temperatura la care bacteriile se înmulțesc rapid. În plus, interiorul cărnii poate rămâne încă înghețat, deci nu se decongelează uniform, ceea ce crește riscul ca bacteriile de pe exterior să contamineze alimentul.

Decongelarea în apă caldă

Apa caldă încălzește foarte repede stratul exterior al cărnii, dar interiorul rămâne rece și înghețat. Acest lucru duce la o decongelare neuniformă, iar suprafața caldă creează condiții ideale pentru înmulțirea bacteriilor. În plus, carnea poate începe să se gătească parțial la exterior, ceea ce afectează textura și gustul.

Decongelarea în cuptor sau pe aragaz

Încercarea de a găti carnea înghețată direct în cuptor sau tigaie poate face ca exteriorul să se gătească prea repede, iar interiorul să rămână rece sau chiar înghețat mult timp. Această situație permite bacteriilor să se dezvolte în zonele reci înainte ca temperatura să ajungă la un nivel sigur pentru distrugerea lor. De asemenea, poate duce la o gătire neuniformă, cu zone tari și uscate la exterior și crude sau reci în interior.

Decongelarea în apă cu detergent sau alte substanțe chimice

Folosirea substanțelor chimice sau detergentului pentru a grăbi decongelarea este periculoasă deoarece acestea pot pătrunde în carne și o pot contamina, făcând-o nesigură pentru consum. În plus, aceste substanțe pot altera gustul și pot provoca reacții toxice dacă sunt ingerate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News