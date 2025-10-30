€ 5.0856
Data publicării: 19:19 30 Oct 2025

Trotinetele electrice, interzise într-un alt oraș din România. Ce amenzi riscă cei care încalcă regulile
Autor: Tiberiu Vasile

Trotinetele electrice, interzise într-un alt oraș din România. Ce amenzi riscă cei care încalcă regulile Sursa Foto: FreePik | Trotinetele electrice, interzise într-un alt oraș din țară
 

Autoritățile locale au decis să interzică circulația trotinetelor electrice în mai multe zone din oraș.

Autoritățile din Buzău au decis să limiteze circulația trotinetelor electrice în mai multe zone ale orașului, ca urmare a plângerilor locuitorilor și a numărului tot mai mare de incidente rutiere.

Joi, Consiliul Municipal Buzău a adoptat un proiect de hotărâre care interzice folosirea trotinetelor în parcuri, pe terenurile de joacă, în curțile școlilor, pe terenurile de sport și în zona pietonală din centrul orașului. Restricțiile vizează, de asemenea, străzile Cuza Vodă și Aleea Trandafirilor.

Numărul accidentelor cu trotinetele electrice a crescut semnificativ

Directorul Poliției Locale, Adrian Teodorescu, a subliniat în timpul ședinței că „numărul accidentelor în care sunt implicați buzoienii care folosesc trotinetele electrice a crescut semnificativ în ultimii ani”, justificând astfel măsura.

Consilierul local Irinel Cîrstea (PNL) a propus amenajarea unui spațiu special destinat utilizatorilor de trotinete, pentru a le permite deplasarea în siguranță fără a deranja ceilalți cetățeni.

Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și o abținere, iar nerespectarea regulilor va atrage amenzi între 500 și 1.500 de lei, conform Digi 24.

CITEȘTE ȘI: Închirierea de trotinete electrice interzisă în Praga din cauza "haosului" de pe trotuare

