Data publicării: 18:22 20 Oct 2025

Închirierea de trotinete electrice interzisă în Praga din cauza "haosului" de pe trotuare
Autor: Anca Murgoci

low-section-person-riding-push-scooter-road_40823500 Trotineta. Freepik.com
 

Praga va interzice închirierea de trotinete electrice, începând cu luna ianuarie 2026, viceprimarul criticând această modalitate de transport pentru "haosul" pe care îl provoacă pe trotuare.

Consilierii locali au aprobat luni o revizuire a reglementărilor privind opţiunile de transport partajat în oraşul cu aproape 1,4 milioane de locuitori, ale cărui străzi pietruite şi istorie au atras peste 8 milioane de turişti în 2024.

Deşi bicicletele - atât cu pedale, cât şi electrice - sunt vizate de noi reguli privind locurile în care pot fi parcate, trotinetele electrice nu sunt abordate în regulament, ceea ce va duce în mod automat la eliminarea efectivă a trotinetelor electrice partajate în capitala Cehiei.

"Sfârşitul trotinetelor electrice aprobat!", a scris luni pe reţeaua X, preşedintele Partidului Piraţilor, Zdenek Hrib, viceprimar responsabil cu transportul în cadrul primăriei oraşului Praga.

"Introducem reguli clare care vor elibera spaţiul public de traficul necontrolat de trotinete, care erau adesea folosite în centrul oraşului mai mult ca atracţie turistică decât ca mijloc de transport şi provocau haos pe trotuare şi în zonele pietonale", se mai arată în postarea viceprimarului.

Praga se alătură astfel altor destinaţii turistice europene populare, care în ultimii ani au luat măsuri împotriva trotinetelor electrice. Mai multe oraşe au impus reguli stricte de siguranţă, cum ar fi purtarea căştilor şi asigurarea în Italia, sau au interzis complet închirierile, ca în Paris şi Madrid. Finlanda a interzis copiilor sub 15 ani să le utilizeze.

Autorităţile din Praga au declarat că au acţionat în urma plângerilor locuitorilor cu privire la pericolele reprezentate de trotinetele care trec în viteză pe trotuare sau în parcuri sau blochează trotuarele sau locurile de parcare atunci când nu sunt utilizate, conform Agerpres.

Trotinetele electrice au rate de accidente mai mari decât bicicletele



Edilii din Praga, care doresc să promoveze utilizarea pe scară largă a serviciilor de biciclete partajate, susţin că trotinetele electrice au rate de accidente mai mari decât bicicletele.

Lime, unul dintre cei mai mari operatori de trotinete electrice partajate din Praga, a declarat că regretă decizia consilierilor locali.

În oraşele în care există un "dialog constructiv" cu operatorii, "trotinetele pot funcţiona foarte bine şi pot servi cetăţenii", a declarat directorul Lime din Cehia, Vaclav Petr, citat de agenţia de ştiri cehă CTK.

