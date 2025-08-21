Trenul direct București - Kiev va fi reintrodus în circulație, după mai bine de 5 ani

Trenul direct București - Kiev va fi reintrodus în circulație, după o pauză de cinci ani.

După o pauză de mai bine de cinci ani, trenul direct București - Kiev a fost reintrodus în circulație, a anunțat, joi, Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

"În data de 19/20 august (tur), și 20/21 august (retur), în baza dispozițiilor comune ale celor trei administrații (UZ – Căile Ferate Ucrainene, CFM – Căile Ferate Moldovenești, CFR Călători), a fost organizată circulația de probă a unui grup de vagoane aparținând UZ, în compunerea trenurilor 99/401 – 402/100, pe relația Kiev – Ungheni – București Nord și retur.

Transportul s-a desfășurat cu participarea delegațiilor UZ și CFM, iar monitorizarea realizată de cele trei administrații a confirmat că nu au fost înregistrate probleme de ordin tehnic. Ca urmare, proiectul va fi implementat începând cu luna septembrie 2025.

Trenul a plecat din Kiev în jurul orei 7 dimineața și a ajuns a doua zi dimineața la București. Companiile de transport călători pe calea ferată din România, Moldova și Ucraina se vor coordona astfel încât cele 4 vagoane care vor veni de la Kiev să nu facă mai mult de 24 de ore pe drum.

Alte rute care ar putea apărea

Împreuna cu delegația ucraineana am discutat și propunerea privind reluarea traficului feroviar de călători între Ucraina și România cu trenuri la legătura în frontiera feroviară Vadu Siretului (coborâre/ urcarea călătorilor). Cât și posibilitatea realizării unei prelungirea traseului de la București spre Varna.

Discuțiile pe aceste subiecte au rămas deschise, urmând ca parametrii tehnici și comerciali să fie stabiliți de comun acord între administrațiile implicate", a anunțat Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, pe pagina sa de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News