Trei ucraineni, salvați din Munții Maramureșului. S-au rătăcit și nu aveau provizii

Echipajele din cadrul Salvamont Maramureș au recuperat trei cetățeni ucraineni rătăciți pe munte.

Trei cetățeni ucraineni care au trecut granița în România prin Munții Maramureșului au fost salvați, în cursul nopții de joi spre vineri, după o o acțiune care a durat peste 12 ore, a informat directorul Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș, Dan Benga.

Rătăciți și epuizați pe munte

„După o operațiune complexă de salvare care a durat mai bine de 12 ore, echipa noastră, împreună cu colegii de la Poliția de Frontieră, au reușit să-i coboare în siguranță pe cei trei cetățeni ucraineni, cu vârste de 28 și 29 de ani, din zona montană unde se rătăciseră (...).

Le-am acordat primul ajutor, hrană și ceai cald, iar la final, deși epuizați, au refuzat transportul la spital, fericiți că au scăpat teferi”, a precizat sursa citată.

Cei trei cetățeni ucraineni au sunat la 112, anunțând că s-au rătăcit, că sunt epuizați, deshidratați și fără provizii.

Ei se aflau în zona versantului Pop Ivanu, la aproape 1.700 metri altitudine.

