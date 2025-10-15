€ 5.0885
Data actualizării: 18:41 15 Oct 2025 | Data publicării: 18:00 15 Oct 2025

Percheziții după ce s-au lăudat cu arma pe Internet: Ce au găsit polițiștii FOTO
Autor: Andrei Itu

Percheziții după ce s-au lăudat cu arma pe Internet. Ce au găsit polițiștii Foto Poliția Română
 

Trei tineri s-au ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Tinerii au postat pe rețelele sociale un clip în care ar fi manipulat o armă. Polițiștii s-au autosesizat după ce au văzut imaginile.

"Ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini în care trei tineri ce s-ar fi aflat într-un autoturism și ar fi deținut și manipulat o armă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureș este abilitat să comunice următoarele aspecte:

La data de 13 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Expozivi și Substanțe Periculoase s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Poliţiştii i-au identificat pe tinerii din imagini

Ca urmare a activităţilor desfăşurate, poliţiştii i-au identificat pe tinerii din imagini și astăzi, 15 octombrie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, au pus în executare trei mandate de percheziție la domiciliile celor trei tineri, bănuiți de comiterea activității infracționale, în localitatea Petrova.

VIDEO

Ce au descoperit polițiștii la percheziții

În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au descoperit și ridicat bunuri de natură a proba activitatea infracțională, iar, ca urmare a activităţilor desfăşurate, au depistat obiectului cauzei, respectiv un pistol de tip airsoft.

FOTO

Foto - Poliția Română

Polițiștii, sub supravegherea procurorului, continuă cercetările în vederea dispunerii măsurilor legale.

Avertizăm cetățenii să manifeste atenție sporită în realizarea de conținut pe rețelele de socializare, întrucât postările pot atrage consecințe juridice.

Vă reamintim că, odată începută urmărirea penală, polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, desfășoară activități judiciare reglementate de lege, în scopul de a administra probatoriul cauzei, de a identifica persoanele vinovate și de a le trage la răspundere, potrivit legii.", transmite IPJ Maramureș.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

tineri maramures
dosar penal
arma
