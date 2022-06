Trei paznici din Centrul Vechi al Capitalei sunt cercetați pentru comportament abuziv

Sursă foto: Unsplash (Flex Point Security Inc.)

Trei bodyguarzi ai unor cluburi din Centrul Vechi sunt cercetaţi pentru purtare abuzivă, doi dintre ei sub control judiciar, iar unul este în arest preventiv.



Poliţişti din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au reţinut trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 26 şi 35 de ani, faţă de care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni de purtare abuzivă.



"În perioada iulie 2021 - mai 2022, la nivelul Serviciului de Poliţie pentru Centrul Vechi au fost înregistrate mai multe plângeri penale în care persoanele vătămate reclamau faptul că în timp ce se aflau în două cluburi din Sectorul 3 au fost agresate de agenţii de pază", informează un comunicat al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis, miercuri, Agerpres.

Unul dintre bărbați a fost reținut preventiv

Bărbaţii au fost depistaţi şi conduşi la audieri, iar în baza probatoriului administrat în cauză, aceştia au fost reţinuţi.



Pe 28 iunie, pentru unul dintre bărbaţi, în vârstă de 35 de ani, bănuit de săvârşirea a unsprezece infracţiuni de purtare abuzivă, instanţa a emis mandat de arestare preventivă. Pentru ceilalţi doi, ambii bănuiţi de săvârşirea a trei infracţiuni de purtare abuzivă, a fost dispusă, ulterior, măsura controlului judiciar.



"De asemenea, se efectuează cercetări pentru a se stabili dacă bărbaţii erau angajaţi cu forme legale în cadrul celor două cluburi", arată sursa citată.



Cercetările sunt continuate de către Serviciului de Poliţie pentru Centrul Vechi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

