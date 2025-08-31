Data publicării:

Top 3 nume date de români copiilor născuți în Italia. Exemplu elocvent a cum arată azi diaspora față de anii 2000

Autor: DCNews Team | Categorie: Stiri

Scriitoarea Andreea Danilescu a vorbit în cadrul dezbaterii „Născuți în Diaspora”, organizată de DC Media Group, despre nivelul de integrare al copiilor români din Italia și despre identitatea culturală pe care aceștia o dezvoltă. Ea oferă câteva informații extrem de interesante, inclusiv în ceea ce privește numele alese de părinții români, deja integrați, pentru copiii lor.

Andreea Danilescu este autoarea cărții „Le rimesse nel cappotto. Storie di romeni d’Italia” pe care tânăra autoare a consacrat-o migranților români din Italia. Aceasta cunoaște foarte bine procesul de integrare a comunității române în Italia, proces care arată diferențe uriașe între a doua generație de români din Italia și prima generație, care a migrat în Peninsulă în anii 2000.

„A doua generație de români din Italia are un grad ridicat de integrare cu parcursuri școlare și comportamente sociale similare ale colegilor italieni. Condiția lor e bineînțeles influențată de factori precum venitul din familie sau locul de reședință. Spre exemplu copiii români născuți la periferii și nu în zone centrale au mai multe probleme de integrare în Italia, în comparație cu cei ce trăiesc în orașe mai mari. Contează mult desigur și nivelul de educație și integrare a părinților”, a explicat Danilescu.

 

Top 3 nume date de români copiilor născuți în Italia

 

Andreea Danilescu a adăugat că alegerea numelor pentru copii este un indicator semnificativ al procesului de integrare. Astfel, părinții români puternic integrați în cultura italiană, aleg nume italiene pentru copiii lor născuți acolo. Scriitoarea a dat și exemplul celor mai des trei întâlnite nume.

„Vă pot da un exemplu și o curiozitate în același timp: Părinții români integrați masiv în comunitățile italiene tind să aleagă nume italiene pentru copiii lor, ca de exemplu Mattia, Alessandro sau Sophia sunt cele trei nume cele mai alese de români pentru copiii lor. Acest lucru reflectă aderarea părinților români la tendințele italiene, dar există și comunități de români care aleg să păstreze nume din propria cultură”, a precizat scriitoarea.

Este de asemenea și un exemplu de aculturație, adică preluarea de către o comunitate a elementelor din altă cultură. Un proces ce reflectă integrarea masivă a celei de-a doua generații de români din Italia. 

Dar, ca fapt interesant, copiii români care învață în școlile italiene se simt mai degrabă europeni. Așadar, în ceea ce privește identitatea generației născute în diaspora, Andreea Danilescu a subliniat că acești copii își construiesc o apartenență multiplă.

„În multe experiențe pe care le-am avut în școli, i-am întrebat pe copiii născuți în România și care trăiesc în Italia dacă se simt mai mult români sau italieni. Majoritatea răspunsurilor au fost jumătate, deci nici complet român și nici italieni, ci mai degrabă preferă să se definească cetățeni europeni”, a mai spus aceasta, în cadrul dezbaterii „Născuți în Diaspora”, organizată de DC Media Group și dedicată integrării copiilor români din diaspora, în comunitățile unde trăiesc.

Youtube video image

