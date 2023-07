TM2023. Evenimentele săptămânii din cadrul Programului Timișoara - Capitală Europeană a Culturii

În această săptămână, Timișoara îl are ca oaspete pe John Malkovich, într-un mult așteptat spectacol care se va juca pe scena Teatrului Național. Vom putea pleca într-o călătorie plină de surprize prin Elisabetin, dar ne așteaptă, într-o altă parte a urbei, și Muzeul Apei, la primul eveniment de amploare de la deschidere.

În Cazarma U se dansează și se spun povești ale Revoluției din 1989. Un norvegian a descoprit Timișoara prin ochii oamenilor ei și își povestește experiența într-un documentar special. Sunteți invitați, de asemenea, la o expoziție de artă media care vă conectează în timp real, prin empatie, cu oameni din Linz.



Sunt și party-uri, și concerte, și conferințe, și multe filme de vară. Multe dintre ele se desfășoară pe seară, când arșița se domolește, așa că... nu stați în casă! E păcat să lăsați lucruri faine să treacă pe lângă voi.

The Infernal Comedy / Comedia infernală

20 - 21 iulie

Teatrul Național Timișoara, str. Mărășești

Teatrul Național Timișoara prezintă joi, 20 iulie, ora 19, și vineri, 21 iulie, orele 16 și 19, spectacolul The Infernal Comedy / Comedie infernală, avându-l ca protagonist pe actorul John Malkovich.



Dublu nominalizat la Oscar, la Globul de Aur și premiile BAFTA, Malkovich a jucat în filme precum Dangerous Liaisons / Legături primejdioase, Being John Malkovich, The Iron Mask / Omul cu masca de fier, Empire of the Sun / Imperiul soarelui, Death of a Salesman / Moartea unui comis voiajor sau Of Mice and Men / Despre oameni și șoareci. The Infernal Comedy este un spectacol pe care Michael Sturminger, care semnează și regia artistică, l-a scris special pentru Malkovich. Universul sonor, populat de muzica lui Vivaldi, Mozart, Beethoven, Haydn, Weber, Gluck și Boccherini, este susținut de sopranele Susanne Langbein și Chen Reiss și Wiener Akademie Orchester, dirijată de Martin Haselbock



John Malkovich construiește autobiografia fictivă a unui criminal în serie care, în anii ’90, a provocat o dezbatere aprinsă privind carisma și psihopatia. The Infernal Comedy s-a jucat în peste 150 de săli de spectacol din întreaga lume.

Seri de vară la muzeu

21 - 23 iulie

Muzeul Apei, Calea Urseni nr. 26

Timp de trei zile, Muzeul Apei îmbracă haine de sărbătoare și își deschide larg porțile pentru public, Muzica, dansul, literatura și filmul spun povești diferite despre rolul apei în viața noastră.



Festivalul „Seri de vară la muzeu” aduce instalații new art media, muzică și poezie, filme, o expoziție de pictură, desen, ateliere și după-amieze de relaxare, precum și vizite ghidate. Apa este liantul tematic al activităților și evenimentelor, iar participanții de toate vârstele sunt chemați să descopere frumoasele clădiri ale vechii uzine de apă Urseni, să își exerseze îndemânarea la ateliere alături prieteni, să participe la lecturi publice la umbra platanilor impunători din parcul complexului muzeal.



Anabella Costache, coordonatoarea Muzeului Apei, ne-a povestit puțin despre acest festival, cât să ne facă foarte curioși să ajungem pe acolo în weekend, când vă invităm și pe voi să veniți.

Orașul Paralel: Party în Elisabetin

21,22,23 iulie

Orașul Paralel: Party în Elisabetin încheie trilogia Orașul Paralel creată de regizoarea Ana Mărgineanu și dramaturgul Peca Ștefan. Un Wonderland teatral imersiv, Orașul Paralel: Party în Elisabetin invită la multiple vizionări. Fiecare rută are protagonist unul sau mai multe personaje: paraleliana Lela, polițistul Edgar (unul dintre personajele secundare din Orașul Paralel: Iosefin), fosta dactilografă Beata (unul dintre personajele secundare din Orașul Paralel: Fabric), influencera surdă XO sau membrii Lela Crew de la Portal.



Din echipa de creație fac parte și Andreea Duță (coregrafie), Adrian Damian (scenografie), Maria Dombrov (costume), Bajko Attila și Foitik Karoly (păpuși), Cári Tibor (muzică), Radu Racz (sunet), Cristina Bodnărescu (video) și Anca Berlogea-Boariu (making-of). Distribuția este formată din actorii Teatrului Maghiar: Lőrincz Rita, Hegyi Kincső, Vadász Bernadett, Balázs Attila, Czüvek Loránd, Jancsó Előd, Kiss Attila, Lajter Márkó Ernesztó, Magyari Etelka, Mátyás Zsolt Imre, Molnos András Csaba, Tokai Andrea, Vajda Boróka, Balló Helga, Mihály Csongor, Erdős Bálint, Lukács-György Szilárd, Vass Richárd, Bandi András Zsolt, Borbély B. Emília, actori de la Teatrul Merlin: Mădălina Ghițescu, Marko Adžić, Olivera Iovanovici, Raluca Grumăzescu, Patricia Gavril, Raul Lăzărescu, Corina Dohanici, Octavia Petrișor și artista independentă Beatrice Tudor (Unfold Motion).



Spectacolul este produs de Ionel Mărginean, alături de Sebastian Dobrescu (regizor asociat), Bálint Előd și Kertész Éva (regizori tehnici), Cristian Petruș, Călin Tănase și Dariana Pau (asistenți producție).



Spectatorii vor porni din cinci puncte diferite din Elisabetin, urmărind un personaj din mers, și se vor reuni în hala de la Fundații (Facultatea de Construcții a UPT), unde îi așteaptă o altfel de petrecere.

Patrimoniul sub reflectoare - un salt în libertate

„Patrimoniul sub reflectoare - un salt în libertate” este un spectacol care aduce în prim-plan povești captivante ale Timișoarei și ale cartierului Giroc, care se desfășoară într-un dans al evoluției, învăluit în amintiri ale tinerilor care au făcut Revoluția din '89. Spectacolul invită publicul să facă un salt înapoi în timp, printr-o odă adusă tinerilor și studenților care au făcut saltul către libertate. Povestea lor este spusă utilizând tehnologii digitale inovatoare, precum proiecții 3D de tehnologie mixtă și a elementelor de realitate augmentată, realizate de studenți și profesori ai Universității Politehnica.



Interpretarea artistică se bazează pe experiența, dramaturgia și coregrafia realizată de colaborarea între Universitatea Politehnica și Magnum Dance Sport Team, împreună cu Muzeul Național al Banatului, acompaniată de muzica compusă de Dan Simion. Spectacolul va oferi o călătorie emoționantă și plină de inspirație prin intermediul artei și tehnologiei, transformând scena într-un peisaj digital remarcabil.



Sunteți, așadar, invitați duminică, 23 iulie, de la ora 22, la Cazarma U, pentru a descoperi o nouă poveste a orașului.

My journey to Romania – Letter from Timișoara

19 iulie, ora 18:30

Cinema Victoria, str. C. Porumbescu

Documentarul de călătorie „My journey to Romania – Letter from Timișoara”, în regia lui Florin Iepan, arată Timișoara, oamenii și poveștile sale, așa cum le-a văzut norvegianul Christoffer Balthazar. Vorbim despre un demers de promovare a multiculturalismului prin artă și tradiții și un exercițiu de înțelegere și de cunoaștere a celorlalți.

