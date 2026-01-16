Titus Corlățean se alătură casei de avocatură Crâznic și Asociații ca Senior Partner

TITUS CORLĂȚEAN este Senator al României – Președinte al Comisiei pentru politică externă a Senatului – și fost ministru al Justiției și al Afacerilor Externe.

Absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității din București, promoția 1994, TITUS CORLĂȚEAN are o carieră impresionantă ca jurist, diplomat și conferențiar universitar. A îndeplinit atribuții importante în plan european de natură juridică și de politică externă, inclusiv cea de Președinte al Comisiei speciale pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (a se vedea Curriculum Vitae).

TITUS CORLĂȚEAN, Senior Partner: „Sunt foarte onorat să intru în echipa societății de avocatură condusă de Flavius Crâznic, cu care am fost coleg încă din anul I la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București, unul dintre cei mai buni „penaliști” din anul nostru și un foarte bun magistrat. Îmi propun să contribui cu experiența mea de 32 de ani în mediul juridic național și internațional, inclusiv în contact cu partenerii externi, fără să uit că de-a lungul vieții am fost în situația de a soluționa aspecte jurisdicționale importante în calitate de co–agent al Guvernului României în cadrul Curții Europene a Drepturilor Omului, de Președinte al Comisiei Speciale a Consiliului Europei pentru audierea și alegerea judecătorilor la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, de legiuitor pe teme importante, de fost ministru al Justiției sau al Afacerilor Externe. Am fost unul dintre susținătorii puternici, la nivel european, ai adoptării primului tratat internațional privind profesia de avocat, sub forma Convenției Europene din 2025 a Consiliului Europei, pentru protecția profesiei de avocat. Am făcut și efectuez demersuri instituționale, nu doar pentru semnarea rapidă de către România a acestei convenții, fapt realizat, dar și pentru ratificarea cu prioritate a acestui instrument juridic internațional, pentru o corectă aplicare în România și introducerea unor clauze juridice suplimentare pentru descurajarea sau sancționarea abuzurilor comise asupra avocaților români.”, potrivit Crâznic si Asociatii SCPA.