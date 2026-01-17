„Accidentele nu s-au oprit dar s-au redus, din informaţiile neoficiale pe care le am din parte Poliţiei Rutiere. 2025 a însemnat mai puţini morţi şi mai puţine accidente grave faţă de anul 2024. Asta e de bine. Îmi place să cred că şi noi am contribuit – foarte puţin, dar am transmis şi noi mesaje iar asta şi pentru că avem acele feedback-uri, scrisori, impresii venite din spaţiul public . Este un pas bun şi sper ca şi 2026 să meargă în acest trend”, a subliniat Titi Aur în debutul emisiunii DC Conducem.

Citiţi şi: Cât timp poți folosi anvelopele de iarnă fără să-ți pui viața în pericol. Când devin ele periculoase / video

Expertul în conducere defensivă a analizat, în cadrul emisiunii, şi accidentul de la Suceava în care o preoteasă a căzut cu maşina de pe un pod în albia unui râu, accident în urma căruia o persoană a murit. „Accidentul de la Suceava este reprezentativ pentru România pentru că există acea tendinţă în mintea celor care ar putea să facă anumite lucruri că accidente fac beţivii, drogaţii, teribiliştii. Acest accident demonstrează foarte clar că asistăm la o tragedie, mai ales prin faptul că sunt implicaţi copii, iar la volan nu era nicidecum o persoană teribilistă. Nu era nici drogată, nici sub influenţa alcoolului; era cu familia ei în maşină, iar acest accident e provocat din neştiinţă.

Ce înseamnă neştiinţă în cazul de faţă? Când eşti în astfel de condiţii cum suntem în această perioadă, în jurul temperaturii de zero grade, pământul are inerţie termică mare. Dacă vii după o perioadă mai caldă, asfaltul emană căldură şi când vine o temperatură sub zero grade, pe şoseaua normală asistăm la acel asfalt negru, umed (...) iar când intri pe pod, intri pe gheaţă de multe ori, pentru că podul este mult mai subţire, iar asta înseamnă că are inerţie termică mică. Vine curentul şi pe dedesubt şi pe deasupra, iar acolo ai gheaţă, dar nu e una vizibilă, ci una neagră, poleiul care e periculos şi care te păcăleşte. Iar acest accident de la Suceava, din punctul meu de vedere, aşa s-a întâmplat.

Doamna respectivă a intrat pe pod, a prins puţină gheaţă, maşina a derapat puţin, în momentul acela a intervenit a doua neştiinţă: controlul maşinii în derapaj”, a explicat Titi Aur.

VIDEO: