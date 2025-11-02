Tinerii din Popești Leordeni, care au agresat un livrator din Sri Lanka, audiați la Poliție

Fata și băiatul care l-au agresat pe livratorul din Sri Lanka au fost prinși de Poliția Ilfov. Tânăra agresivă are 23 de ani, iar băiatul are numai 17 ani.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ilfov, duminică, în jurul orei 12:45, polițiști din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni au fost sesizați de către o persoană 24 de ani din Sri Lanka, cu privire la faptul că, în timp ce conducea un motociclu, pe o stradă din Popesti-Leordeni, în urma unei șicanări în trafic cu un autoturism, două persoane ar fi coborât și l-ar fi agresat fizic, ulterior adresându-i injurii persoanei în cauză.

„Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit că, în cursul zilei sâmbătă, în jurul orei 15:45, în urma unei șicanări în trafic între tânărul de 24 de ani și două persoane ar fi avut loc un conflict verbal, cele două persoane adresându-i expresii jignitoare, ulterior agresându-l fizic cu un obiect în zona pieptului”, precizează reprezentanții IPJ.

Conform sursei citate, în urma activităților specifice desfășurate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni, au fost identificate persoanele bănuite de comiterea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, fiind vorba despre un băiat de 17 ani și o tânără de 23 de ani.

Ambele persoane urmează să fie conduse la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor, informează IPJ Ilfov.