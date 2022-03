Tily Niculae, marcată de ce se întâmplă la vama Isaccea: Nu voi uita niciodată. M-a dărâmat

"Când am ajuns acolo, cel mai greu a fost să văd durerea şi suferinţa unor oameni care, până acum câteva zile, aveau casa lor, viaţa lor, familia alături, prieteni. Asta a fost cel mai greu şi plânsetele copiilor. Când vezi copii mici care plâng şi ţipă după mama, sunt speriaţi, sunt panicaţi, sunt înfriguraţi, este foarte greu să reuşeşti să faci faţă, pentru că simţi să-i iei tu pe toţi în braţe şi, practic, braţele tale nu reuşesc să-i cuprindă pe toţi, fiindcă bacul venea cu câte 700 de oameni la fiecare două ore, iar noi acolo eram fix o mânuţă de oameni voluntari, fiecare plecat de la el de-acasă să vină să dea o mână de ajutor", a povestit Tily Niculae pentru okmagazine.ro.

"Am încercat să rămân pe poziţii şi adrenalina era la cote maxime. Acolo nu am avut timp să stau să mă gândesc. Adică încercam să rezolv punctual lucrurile de care aveau nevoie: o masă, apă, ceai cald, o pătură, să rezolv situaţia, încotro se duc, dacă merg spre Bucureşti, dacă au sau nu cazare, dacă rămân în Bucureşti sau pleacă mai departe, să fac rost de un translator în limba ucraineană pentru cei care nu vorbeau în limba engleză, să le ajut să meargă cu copiii la baie – pentru că, de exemplu, era câte o mamă care avea trei copii şi nu putea să intre la toaletă, dacă cineva nu avea grijă de copiii ei. Asta am încercat să fac eu acolo în cele trei zile în care, practic, am stat zi şi noapte", a mai spus ea.

"A fost o experiență care m-a marcat"

"Pe mine această experienţă nu m-a învăţat neapărat foarte multe lucruri, pentru că eu, de când mă ştiu, practic voluntariatul şi a face bine printre semeni. A fost doar o experienţă care m-a marcat în sensul că nu voi uita niciodată durerea acelor oameni, şi neputinţa, şi deznădejdea. Astea au fost nişte lucruri pe care nu am putut să le gestionez, fiindcă simţeam să fac mai mult şi mă simţeam neputincioasă că nu pot să fac mai mult şi că nu stă în puterea mea să fac mai mult. Şi a înţelege acest lucru, a te lupta interior cu această stare că nu poţi să faci mai mult decât ceea ce poţi face punctual asta m-a dărâmat, de fapt, cel mai mult emoţional", a spus Tily Nicuale.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News