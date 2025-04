Ți se rupe inima! Nepotul Papei Francisc nu a avut bani să meargă la înmormântarea unchiului său, dar în ultima clipă s-a întâmplat „minunea“

Mauro Bergoglio, fiul regretatului frate al pontifului, Oscar Bergoglio, a declarat că i s-au oferit bilete pentru el și partenerul său de către o femeie de afaceri care îl auzise spunând televiziunii argentiniene că nu își permite călătoria, potrivit rte.

Într-un interviu pentru A24, el a declarat că „încerc să văd dacă pot merge… Momentan, nu am banii necesari”.

„Nu am cerut niciodată o favoare; mi s-a oferit și adevărul este că am acceptat pentru că era singura șansă pe care am avut-o să-mi iau rămas bun”, a declarat Mauro Bergoglio, asistent medical de profesie, la Radio Mitre din Roma.

Președintele argentinian Javier Milei urmează să călătorească la Roma cu șase membri ai guvernului său, dar niciun membru al familiei papei, care s-a născut ca Jorge Bergoglio la Buenos Aires. Aparenta problemă a iscat critici din partea opoziției politice și a utilizatorilor rețelelor sociale.

Cu toate acestea, secretarul de religie al Argentinei, Nahuel Sotelo, a răspuns pe X că a vorbit cu nepotul Papei, iar acesta a exclus să călătorească la Roma.

Se pare însă că se referea la un alt nepot - fiul surorii Papei Francisc, Maria Elena Bergoglio.

Sora lui Mauro, Vanesa, ar fi scris pe X că fratele ei „și-a dorit cu adevărat să fie acolo” la înmormântarea „ultimului nostru unchi”.

„Nu suntem personalități media, suntem muncitori și, ca majoritatea oamenilor, abia ne ajungem cu banii până la sfârșitul lunii”, a spus ea în mesajul citat de presa locală.

„Sunt recunoscătoare presei pentru că i-au permis să facă acea călătorie”, a adăugat ea, referindu-se la programul TV care a atras atenția asupra situației fratelui său,

Ceilalți frați ai Papei au fost Alberto Horacio și Marta Regina.

