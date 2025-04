Muzeul „Paraschiva Constantin” este un muzeu de artă tradițională deschis în 2006 de către doamna Paraschiva Constantin, care și-a transformat casa părintească într-un spațiu dedicat tradițiilor dobrogene și bulgărești.​

Muzeul adăpostește o colecție impresionantă de costume populare, cuverturi, preșuri, țoluri, cămăși, brâuri și alte obiecte realizate manual de doamna Paraschiva. De asemenea, sunt expuse obiecte folclorice specifice zonei, unele având o vechime de peste 100 de ani.​



„Tot ce vedeți aici este lucrat de mine și de fata mea.



În tabloul ăsta este familia noastră. Este și mama mamei, venită din Bulgaria. În ’40 când au plecat bulgarii, mama a rămas în România că era măritată cu un român și nu avea voie să mai plece. Lui tata îi plăcea să ne ducă la Jurilovca unde era un fotograf bătrân. Ne ducea pe toți acolo și ne fotografia ca să avem amintiri. După ce au murit tata și mama, eu am luat tabloul de la ei, l-am adus aici și l-am pus la muzeu.

Acolo, în tabloul ăla este ansamblul meu bulgăresc. Eu în 2007 am înființat ansamblul, dar dacă s-a întâmplat să moară soțul, l-am dat la altcineva”, a spus Paraschiva Constantin.

„În 2005 am ieșit la pensie și în 2006 m-am hotărât să fac muzeul"

Paraschiva Constantin a povestit că a transformat casa părintească într-un muzeu după ce a ieșit la pensie, în 2006. A adunat obiecte vechi și a expus lucruri lucrate de ea: țesături, costume populare, obiecte împletite și croșetate. Muzeul redă atmosfera copilăriei sale, cu masa și leagănul folosite de familia acesteia.

„Aici am icoane vechi. Am o icoană de 150 de ani. Mi-a donat-o cineva care o are de la o stră-străbunicul lor. Tot ce vedeți aici este lucrat de mine, tot ce este împletit, croșetat. Am țesut peste 30 de costume naționale.



Noi am fost acasă 5 copii. Avem masa rotundă cu cinci scăunele, cu cinci străchinuțe… exact cum am crescut noi acasă. Am și leagănul în care am crescut noi și copiii mei tot în leagăn din ăsta au crescut.



Peretarul pe care îl avem pe perete mi l-a donat un profesor de sport din Constanța de la mama lui, care l-a lucrat când avea ea 14 ani, în 1910.



În 2005 am ieșit la pensie și în 2006 m-am hotărât să fac muzeul. Aici era cameră. Am zis că umplu holul cu de toate, dar când l-am umplut, nu mi-a încăput războiul. Când am văzut că nu încape războiul, am chemat pe cineva, am scos ferestrele, am făcut arcadă și țin războiul aici iarna. Primăvara îl scot afară”, a spus Paraschiva Constantin.

„De-aia nu iau bani la intrare"

Paraschiva Constantin a povestit că nu percepe taxă de intrare la muzeu, preferând ca vizitatorii să cumpere obiecte lucrate de ea, ceea ce o bucură mai mult.

„Am făcut aceste pernuțe pentru leagăn. Un domn a venit lângă mine și mi-a zis: „Vă felicit, doamnă, dar vreau să vin la dumneavoastră să cumpăr o pernuță”. Nu știu cine era, de unde era, dar mi-a zis că vine să ia.



Eu de-aia nu iau bani la intrare, că omul dacă vrea să cumpere ceva, eu îi dau și eu sunt mai mulțumită să vând ceva decât doi lei la intrare. Unii vin cu banii în mână și zic: „Cum, doamnă, să plecăm și să nu plătim?”



Au mai fost unii care, atunci când plecau, eu nu-i vedeam și puneau banii pe masă, afară, sub o floare, sub ceva, fără să văd eu, să nu zic că au plecat și nu au lăsat un ban.



Tot ce vedeți aici e lucrat de mine. Am o ie care are 160 de ani, de la o bătrână. I-a dat-o fetei mele că a zis: „Eu nu o să mai fiu și de ce să stea degeaba? Mai bine ți-o dau ție să o porți tu și să o ai amintire”, a spus Paraschiva Constantin.

„Nu prea vin români la muzeu"

Paraschiva Constantin a remarcat că majoritatea vizitatorilor sunt străini, care obișnuiesc să lase câte un obiect simbolic drept amintire, în timp ce românii ajung mai rar la muzeu.

„Mai mulți străini vin și dacă au ceva la ei spun: „Trebuie să lăsăm și noi ceva ca amintire”. Zic: „Puteți să lăsați dacă vreți”. Nu prea vin românii”, a spus Paraschiva Constantin.

