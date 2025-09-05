Teroare fără sfârșit în Afganistan: Cinci noi replici seismice și alte 10 persoane au fost rănite

Cel puțin cinci replici seismice cu magnitudinea medie de 5 au zguduit din nou estul Afganistanului în noaptea de joi spre vineri, rănind alte zece persoane, potrivit unui oficial afgan.

Noile mișcări de pământ amplifică starea de panică într-o regiune devastată deja de cel mai mortal cutremur din istoria recentă a țării, transmite AFP.

Noile cutremure au fost înregistrate în opt provincii estice, inclusiv Nangarhar, Laghman și Kunar – zonele cel mai grav afectate de seismul de duminică noaptea. „Zece persoane au fost rănite”, a declarat Mohammed Hamad, purtătorul de cuvânt al Autorității pentru gestionarea dezastrelor din Afganistan.

Duminica trecută, în jurul miezului nopții, un cutremur cu magnitudinea 6 a lovit provincia Kunar și satele din Laghman și Nangarhar. De atunci, zeci de replici puternice au fost înregistrate de seismologi, unele resimțite până în capitala Kabul sau la Islamabad, capitala Pakistanului.

Conform celui mai recent bilanț oficial, peste 2.200 de persoane și-au pierdut viața, aproape 4.000 au fost rănite, iar aproximativ 7.000 de case s-au prăbușit.



Sate izolate și căutări în desfășurare

Autoritățile afgane continuă misiunile de căutare a supraviețuitorilor, în condițiile în care mai multe sate au rămas izolate din cauza alunecărilor de teren. Oficialii avertizează că bilanțul ar putea crește.

Mii de familii trăiesc acum pe câmpuri sau pe străzi, fie de teamă că locuințele lor s-ar putea prăbuși, fie pentru că au fost deja distruse.

Pentru localnici, fiecare replică aduce un nou val de anxietate. „Am văzut scene de panică și busculadă”, a declarat Abdul Malik Niazi, un oficial din provincia Laghman.

„Nu am putut dormi toată noaptea pentru că eram prea speriat”, a povestit Enamullah Safi, un bucătar de 25 de ani din districtul Chapa Dara. El a adăugat că frigul accentuează suferința: „A fost frig în noaptea asta, dar suntem nevoiți să împărțim o pătură între două sau trei persoane.”

