Taximetristă româncă, "legendă" în Ibiza: Sfidează de 20 de ani poliția și conduce propria rețea de șoferi

O româncă a devenit o figură legendară a taximetriei ilegale din Ibiza, sfidând timp de două decenii poliția și amenzile, în timp ce conduce o rețea de șoferi.

De două decenii, o româncă a reușit să devină cea mai faimoasă taximetristă ilegală din Ibiza, provocând autoritățile locale să încerce în zadar să-i oprească activitatea. Nici amenzile, nici confiscările repetate de vehicule nu au reușit să-i descurajeze afacerea, iar între colegii săi șoferi, legali sau nu, ea a căpătat statutul de legendă.

Insula spaniolă, cunoscută pentru numărul uriaș de turiști cu venituri ridicate, generează o cerere constantă pentru transport rapid și flexibil. Această situație a alimentat o rețea de taximetrie ilegală care rivalizează cu serviciile autorizate, iar românca a reușit să profite de acest fenomen pe parcursul a 20 de ani.

Românca coordonează o rețea de șoferi proprii care îi plătesc o cotă parte din venituri

Pe parcursul carierei sale, a fost oprită și sancționată de poliție de sute de ori. Amenzile plătite au fost întotdeauna substanțial mai mici decât câștigurile obținute din activitatea sa, motiv pentru care nu și-a încetat operațiunile. Ea este cunoscută sub porecle precum „La mitica rumana”, „Legendara româncă” sau „Regina taximetriștilor”, câștigând respect în rândul colegilor.

Mai mult, românca coordonează o rețea de șoferi proprii, care îi plătesc o cotă parte din venituri, și utilizează chiar o aplicație ilegală pentru a racola turiști direct din port sau de la aeroport, potrivit publicației spaniole Cuatro.com.

Abia acum autoritățile din Ibiza au reușit să-i aplice o sancțiune record. Românca a primit o amendă de 15.000 de euro și i s-a confiscat mașina. Această măsură face parte dintr-o nouă politică introdusă în ianuarie 2025, care majoră semnificativ valoarea amenzilor în speranța stopării fenomenului taximetriei ilegale, potrivit Cuatro.com

Năstase și Dăncilă, în China. Ștefan Popescu, analiză după reacția MAE: Cred că trebuie să existe foarte mare prudență
