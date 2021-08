Tavi Colen, acuzat că a hărțuit-o pe Minodora. Alin Oprea, dezvăluiri: S-a întâmplat! Știu mult prea multe despre fostul meu coleg

Un nou scandal a apărut în showbiz-ul românesc, iar de această dată protagoniști sunt Tavi Colen și Minodora.

Tavi Colen, fostul solist al trupei "Talisman" este acuzat de faptul că în tinerețe ar fi hărțuit-o sexual pe colega sa de breaslă, iar reacțiile celor doi au reacționat imediat.

Mai exact, cântărețul s-a trezit peste noapte în mijlocului unei povești incredibile care susține că în 1997, ar fi încercat să o violeze pe Minodora, una dintre colegele sale de scenă. Totul s-ar fi petrecut la Reșita, pe vremea în care Minodora nici măcar nu debutase la nivel național.

Ce spune Tavi Colen

Tavi Colen a respins orice implicare în acest scandal și a precizat că este prieten și colaborează nu doar cu Minodora, ci și cu soțul artistei.

"Așa ceva nu există. În România se poate scrie orice, oricând. Cu Minodora mă știu de mult timp și am colaborat, nu de zeci, ci de sute de ori. Acum nu mai departe de doi ani am colaborat și cu soțul ei, cu care suntem prieteni de familie. Am făcut împreună un imn dedicat celor de la FCSB, fiindcă primisem o comandă pe tema asta…Mai puteam colabora daca exista așa ceva între noi?", a declarat Tavi Colen pentru playtech.ro.

Minodora, prima reacție

În urma celor apărute în spațiul public, Minodora s-a arătat surprinsă.

"Nu este adevărat ce se spune! Nu mi-a făcut Tavi nimic. Nu știu de ce s-ar isca un asemenea scandal, poate de dragul artei", a declarat Minodora.

Acuzațiile ar fi fost aruncate de angajatul unui hotel care a povestit că Tavi Colen a hărțuit-o pe Minodora.

"Tavi Colen a hărțuit-o sexual pe Minodora. Aceasta a vrut să-l reclame pentru tentativă de viol, dar Alin Oprea a convins-o să nu o facă. În anul 1997, trupa Talisman a susținut un frumos concert în Reșița și au fost cazați în hotelul unde eram eu recepționeră. După eveniment, băieții au petrecut câteva ore la terasa hotelului unde cânta la acea vreme o tânără foarte frumoasă și talentată din localitate, Minodora.

Alin și Tavi au fost foarte plăcut impresionați de talentul și frumusețea fetei, iar, după ce aceasta și-a încheiat recitalul, au dorit să o felicite. Tavi a insistat să mai rămână cu ei la un suc, însă Minodora a invocat faptul că este cu mama ei și că trebuie să plece împreună acasă. După câteva tratative joviale, Tavi a reușit să o convingă pe mama Minodorei să plece acasă, aceasta având încrederea că o lasă pe mâini bune", a povestit o persoană pentru cancan.ro.

Alin Oprea confirmă totul. Ce spune fostul coleg și prieten al lui Tavi Colen

Alin Oprea a confirmat existența episodului șocant al tentativei de viol și a făcut primele declarații.

"Nu vreau să fac rău nimănui, dar, din păcate, adevărul este că s-a întâmplat acest episod. Am intervenit eu și am reușit cu greu să aplanez. Mai mult chiar nu vreau să comentez. Știu mult prea multe despre fostul meu coleg, dar am hotărât să îngrop totul în cutia mea cu amintiri și să o țin încuiată", a declarat Alin Oprea.