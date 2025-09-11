Țările în care se trăiește cel mai mult în Europa. România, aproape cea mai mică speranță de viață

România înregistrează în 2024 a doua cea mai redusă speranță de viață din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, conform datelor preliminare Eurostat publicate joi. Aceasta se află sub media europeană, de 81,7 ani, care a crescut ușor cu 0,3 ani față de 2023.

În topul speranței de viață, Italia și Suedia conduc cu câte 84,1 ani, urmate de Spania cu 84 de ani. La polul opus, Bulgaria înregistrează cea mai scurtă durată de viață, de 75,9 ani, iar România se situează imediat după.

Comparativ cu anul 2019, înainte de pandemie, majoritatea statelor membre au înregistrat creșteri. În 24 din cele 26 de țări pentru care există date, speranța de viață a urcat până în 2024. Cele mai mari salturi au avut loc în Lituania (+1,1 ani), precum și în Cehia, Letonia și România (+1 an fiecare). Singura excepție notabilă a fost Țările de Jos, unde speranța de viață a scăzut cu 0,2 ani, iar în Spania și Franța, creșterile au fost minime sau nesemnificative, conform Agerpres.

Pensiile și vârsta de pensionare

Aceste statistici au relevanță directă pentru discuțiile privind sistemul de pensii din România. În ultimele luni, se vorbește tot mai des despre posibilitatea ridicării vârstei de pensionare la 70 de ani, de la 65 cât este în prezent. Într-un scenariu optimist, cu speranța de viață estimată la 76 de ani, un român care a muncit 45 de ani din viață ar beneficia de pensie doar pentru aproximativ cinci ani, ceea ce pune sub semnul întrebării sustenabilitatea și atractivitatea sistemului actual de pensionare.

Pe fondul acestor cifre, experții atrag atenția că, deși România a înregistrat o creștere de un an a speranței de viață comparativ cu 2019, decalajul față de media europeană rămâne semnificativ. Aceast lucru înseamnă că deciziile privind vârsta de pensionare trebuie să fie evaluate atent, pentru a evita ca majoritatea cetățenilor să se confrunte cu pensii extrem de scurte în raport cu durata vieții lor.

CITEȘTE ȘI: Grindeanu îl acuză pe Bolojan că pune presiune pe CCR prin amenințările cu demisia

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News