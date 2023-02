Târgul Mierii, în acest weekend, la Câmpina

Pentru câmpineni, dar și pentru turiștii care vor ajunge în zonă, „Târgul Mierii" înseamnă, ca la fiecare ediție care are loc în luna februarie, posibilitatea de a cumpăra cele mai bune produse ale stupului, echipamente apicole, pentru a schimba din experiențele apicultorilor, dar și de a participa și de a urmări numeroase concursuri ale organizatorilor.

Târgul, care reuneşte an de an apicultori individuali şi firme de profil din toată ţara, dar și din Republica Moldova, are loc la Casa Tineretului din Câmpina. Standurile apicultorilor au fost amplasate pe platoul din fața Casei Tineretului, în holul mare de la parter, în holul de la etaj, dar și în parcarea din spatele instituției.

La 8 ianuarie 2023 au fost sărbătoriţi 520 ani de la primul târg apicol organizat de un câmpinean şi consemnat documentar.

