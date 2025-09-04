Târgoviște – Pietroșița, se reia transportul feroviar

Transportul ferovia pe ruta Târgoviște – Pietroșița, se reia, după ce acesta a fost întrerupt în luna noiembrie, anul trecut.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Dămbovița, prin HOTARĂREA NR. 15/3.09.2025 a ridicat restricțiile de circulație pentru transportul feroviar de călători pe ruta Târgoviște – Pietroșița.

Transportul de mărfuri fusese reluat începând cu 21 martie. În zilele următoare operatorul privat care are licență de operare pe această rută va stabili oararul de circulație.

Traficul a fost oprit în noiembrie 2024, după ce încercarea de forare a unui puț a generat o refulare puternică care a antrenat apa, noroi, dar și emisii de gaze.

