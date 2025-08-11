Tânăr reținut după o șicanare în trafic. A intrat intenționat în altă mașină

Un șofer de 22 de ani a lovit intenționat o altă mașină în Timișoara, iar în urma coliziunii un pieton de 49 de ani a fost rănit, au constatat polițiștii.

IPJ Timiș transmite că ”din cercetările efectuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, a reieșit că șoferul în vârstă de 22 de ani, care se deplasa dinspre Bulevardul Mihai Viteazul înspre strada 20 Decembrie 1989, pe podul Mihai Viteazul, ar fi acroșat cu intenție autoturismul condus de către bărbatul de 35 de ani.



Față de acesta, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, în arestul Poliției, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală, distrugere, tulburarea ordinii și liniştii publice și lovire sau alte violențe”.

De asemenea, într-unul dintre automobile s-au găsit mai multe obiecte contondente și ascuțite. Polițiștii fac verificări pentru a stabili proveniența acestora.

